Alexander Callens y su deseo con la selección peruana: “Sería bonito que vayamos directo al mundial”

Alexander Callens salió campeón de la MLS 2021 con el New York City. Foto: MLS.

Alexander Callens se volvió un referente y titular de la selección peruana en el 2021, año de consagración como futbolista. El zaguero entrena a la par de otros seleccionados en las instalaciones de la Videna de cara a los amistosos, pero no deja de pensar en las Eliminatorias Sudamericanas, donde quedan cuatro partidos vitales y hay opciones de clasificar de manera directa.

El central se mostró ilusionado y deseoso de ir a Qatar sin pasar por el repechaje. “Depende de nosotros mismos. Si queremos ir al Mundial de manera directa, tenemos que hacer bien las cosas. La última vez accedimos por repechaje, pero ahora sería bonito que vayamos directo. Eso sería perfecto para todos los peruanos”, comentó en entrevista con AS Perú.

Por otro lado, habló de la forma en que la ‘blanquirroja’ asumen los compromisos. “A mí como defensa no me gusta sufrir [risas], pero sí, como algunos dicen, jugamos más cuando hay presión, pero no me gusta eso. Ya quisiera estar clasificado, pero si no se sufre no se disfruta. Ahora, Perú ha dado pasos muy altos. Queremos ir al Mundial”.