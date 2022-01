Claudia Abusada reaparece la TV y hace confesión sobre su salud: “Tengo depresión desde los 25 años”

Claudia Abusada hace revelación en Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

Con un radical cambio de look, Claudia Abusada reapareció en la TV a través de Amor y Fuego. Aquí la recordada modelo lució una cabellera rubia y dio detalles de su salud.

Como se recuerda, Claudia Abusada era una de las modelos más cotizadas del medio, hasta que decidió alejarse de las pasarelas. Años después, la hoy mujer de 46 años no ha dejado de usar las redes sociales para estar en contacto con sus seguidores. Además, de publicar fotos de alto calibre, donde no deja nada a la imaginación.

A través de un video promocional de Amor y Fuego, el cual se emitirá este miércoles 5 de enero, Claudia Abusada cuenta sobre qué ha sido de su vida y cuál es su estado de salud.

“Yo soy depresiva crónica, tengo síndrome depresivo con ansiedad generalizada y agorafobia”, explicó la modelo.

“Tengo depresión de los 25 años hasta ahora que tengo 46″, acotó la recordada modelo, quien dejó la TV para dedicarse a su vida familiar.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE HABLA DE SU SALUD

Cabe recordar que no es la primera vez que Claudia da detalles de su estado de salud. A través de su cuenta de Instagram, Abusada explicó contó su situación tras ausentarse algunos días.

“Me verán un poco desaparecida porque sufrí una crisis emocional y me han cambiado la medicación, así esperaré cómo evoluciono. No sé si vaya al gimnasio porque tengo miedo de marearme”, dijo en enero del 2020.

EXPLICA POR QUÉ NO PUEDE CONTROLAR SU PESO

Finalmente, resaltó que no puede controlar su peso debido a los medicamentos que toma.

“Me encantaría que me apoyen y no me digan gorda de m... porque con la medicación probablemente me engorde y si me quieren decir así es mejor que se vayan de mi Facebook o Instagram”, dijo en su momento.