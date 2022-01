Fernando Pacheco: “Estoy muy feliz de volver a Sporting Cristal. Sé que llego como un refuerzo y tengo que dar la talla”

Fernando Pacheco firmó un contrato por dos años con Sporting Cristal. | Captura Cristal TV

Sporting Cristal es uno de los equipos que apunta al conseguir el título nacional el 2022. Y es que tomando en cuenta la columna vertebral que maneja desde hace años, busca reforzarse en posiciones específicas. Una de ellas era el extremo, que ahora lo ocupará Fernando Pacheco, en lo que significó un regreso al club donde se formó como jugador. Sin embargo, el futbolista cree que viene con un cartel más alto y apunta a mejorar lo hecho en su anterior etapa.

“ Cuando se supo de una oportunidad después de casi dos años para poder volver, no la pensé dos veces. La tomo como una manera de impulsarme, de llenarme de mucho aire y, más que todo, de sentirme en casa. Porque la primera conversación que yo tuve con gente del club era eso: encontrar un espacio donde yo me sienta bien y me sienta cómodo. Si era al lugar donde siempre fui feliz, no tendría ningún problema para seguir creciendo. Estoy aquí y muy feliz de volver a casa y de sentirme rodeado de mucha gente buena ”, declaró el jugador para el canal de YouTube Cristal TV.

En ese sentido, sabe que no llega como un jugador que salió de las divisiones menores del club ‘rimense’, sino como un nuevo fichaje y confía estar a la altura de las expectativas. “ Sé que llego, no como una persona que sube de las divisiones menores, sino como un extranjero o un refuerzo, y tengo que dar la talla ”, manifestó.

Pacheco realizó toda su formación como futbolista en la institución del Rímac, con la que debutó en Primera División el 2016 a la edad de 17 años de la mano del entrenador argentino Mariano Soso. De hecho, vivió en La Florida desde los 13 hasta los 18 años, por lo que conoce el club a la perfección y sabe de su exigencia.

EXPERIENCIA EN EL FÚTBOL BRASILEÑO

De otro lado, la experiencia que vivió en Brasil, primero con el Fluminense y luego con el Juventude no fue de la mejor. En total jugó 47 partidos, en los que solo pudo hacer un gol. Además, tuvo mucha competencia por delante y su poca presencia en ambos equipos provocó su salida del país de la samba. Aún así, reconoce que aprendió mucho y cómo se juega en el máximo nivel. “Maduré mucho estando solo, aprendiendo muchas cosas en un nuevo país con un nuevo idioma. Afuera se aprende mucho, de la manera cómo entrenas, cómo te vas a descansar, cómo tienes que rendir en cada entrenamiento ”, confesó.

Fernando Pacheco en el Juventude de Brasil. | Foto: Juventude

CONTACTO CON ROBERTO MOSQUERA

A su vez, recordó las palabras del DT Roberto Mosquera cuando el club publicó un video en redes sociales sobre su llegada a La Florida. Sabe que es un técnico del cual puede aprender bastante, tal y como sucedió con otros jóvenes como Jesús Castillo o Christopher Olivares, por poner algunos ejemplos. “Las primeras palabras fueron las del recibimiento cuando llegué y después me agradeció por haber aceptado este nuevo reto. Antes de llegar pregunté por quién era, su manera de trabajar, con su comando técnico , y eso me motivó mucho por la forma en que él ha ayudado a muchos compañeros míos . Entonces eso me sirve mucho para mi crecimiento porque aún siento que tengo que ir quemando etapa tras etapa y aprovechar las oportunidades que me dé”, declaró.

EXPECTATIVAS PARA EL 2022

Finalmente, se mostró entusiasmado por el equipo que está conformando Cristal para este año, en el que destaca la combinación entre los jóvenes y los de experiencia. “Me llena de mucha alegría porque veo muchos jóvenes, y me recuerda a cómo yo inicié. Entonces, esta mezcla de jóvenes con gente de experiencia siempre es bueno . Pienso que va a ser una temporada importante para el club, para nosotros como jugadores, que nos va a dejar muchas enseñanzas y vamos a ir por todo”, dijo.

