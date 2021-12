Cierre de playas se estaría formalizando del 31 de diciembre al 03 de enero, explicó Jorge Muñoz

Playa Agua Dulce en Chorrillos

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, conversó con los medidos de comunicación para opinar sobre las medidas que se tomarán ante las celebraciones por Año Nuevo. Una de las normas que se está evaluando es el cierre temporal de las playas para evitar aglomeraciones, sobre todo por los incrementos de la variante ómicron en nuestro país.

El burgomaestre participó en una reunión con representantes del Ministerio de Salud (Minsa), Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, donde se habló sobre el cierre de playas durante los días previos y posteriores al Año Nuevo.

“Conversando con ellos sobre las mejores medidas, una de las ideas que se estaría formalizando mañana (miércoles) es el cierre de playas (litoral limeño) del 31 de diciembre al 3 de enero de 2022. Y a partir del 4 de enero hacer un control de playas con aforos controlados, distanciamiento social y uso de mascarillas”, señaló Muñoz a la prensa.

Muñoz aseguró, que con esto se busca evitar un panorama similar al vivido en las fechas posteriores a la Navidad, donde los bañistas no respetaron los protocolos de bioseguridad, ocasionando caos y desorden.

“La razón de ser es que la variante Ómicron está presente y lo que no se quiere, según el Minsa, es que esto se desborde”, señaló.

“Estas medidas se van a llevar mañana (miércoles) al Consejo de Ministros y saldrá la norma pertinente de ser el caso... En todos los casos la presencia policial y el compromiso de las Fuerzas Armadas es muy importante”, agregó Muñoz.

Al preguntarle sobre la capacidad resolutiva de otros municipios, Muñoz indicó que no han podido estar presentes en la reunión, pero remarcó que ellos han declarado que no tienen la capacidad para cerrar y controlar las playas.

“Otra de las cosas que se ha recomendado es que en las playas no haya consumo de bebidas alcohólicas. No nos olvidemos que esta variante es muy contagiosa, si bien en cierto no hay casos de manera desmedida, nos refería el ministro de salud, en Europa sí se han dado situación de muerte”, puntualizó.

HERNANDO CEVALLOS SOBRE LA MEDIDA DE CERRAR PLAYAS

Preocupado por la situación que atraviesa nuestro país, sobre todo por el rápido incremento de contagios por la variante ómicron, el ministro de Salud Hernando Cevallos, no duda en tomar la decisión de cerrar algunas playas en la capital.

En conversación con el programa Encendidos de RPP, el titular de la cartera aseguró, que si bien esta es una posibilidad, no sería lo más adecuado puesto que se deben buscar controles necesarios.

“La posibilidad de cerrar playas no es una posibilidad que se descarta, pero entendemos que no es la más adecuada si podemos lograr niveles de control”, señaló.

“El control de playas no solo es del Ministerio de Salud, es de todas las fuerzas con la ejecución de normas. Sí podemos realizar un compromiso firme de mantener una afluencia de playas razonable y ordenado”, sostuvo.

Recordemos que el 25 de diciembre miles de personas llegaron hasta la playa Agua Dulce para disfrutar de los rayos del sol, mientras se bañaban en el mar. Sin embargo, el desorden y el caos que se generó para ingresar a esta zona, pusieron en alerta al municipio, quien no logró tener la capacidad de administrar eventos como estos.

Asimismo, los bañistas no solo no respetaron los protocolos de bioseguridad, sino que el ecosistema sufrió un gran daño, ya que ante las aglomeraciones, se generó dos toneladas de basura dejada en la orilla y alrededor de esta playa en Chorrillos.

En ese sentido, el ministerio de Salud, municipios y otras entidades del Estado evalúan si se cerrará o no las playas para evitar este tipo de escenarios en donde la integridad de la salud de los peruanos se ponga en riesgo.

