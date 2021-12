Carlos Silvestri habló sobre el futuro inmediato de Yuriel Celi, ¿vuelve a Cantolao?

El entrenador Carlos Silvestri dirigió a Yuriel Celi en selección peruana de menores y en Cantolao.

Se dice que el fútbol es de oportunidades y que no son muchas las que aparecen. Hay jugadores que las aprovechan y otros que las dejan pasar. Sin embargo, si hablamos de juventud, hay una luz de esperanza. Con esto queremos ilustrar el momento de Yuriel Celi, quien no renovó con la Academia Cantolao y está a la espera de definir su futuro. Carlos Silvestri, DT que en algún momento lo dirigió, cree que tendrá una buena oportunidad en otro sitio.

“Terminó su contrato y, eventualmente, lo más probable era que emigrara por las cualidades que tiene. Ahora no es jugador de Cantolao, está libre. Él sabe que le tengo un aprecio especial y es un jugador que sé que le irá bien. A veces toma tiempo estos temas de encontrar el siguiente paso, pero seguramente va a aparecer una oportunidad para él ”, afirmó el entrenador en una entrevista para Radio Ovación.

En ese sentido, no dudó en elogiar sus cualidades, pues lo dirigió tanto en la selección peruana sub-17 como en el elenco del Callao, habiendo mostrado grandes destellos de su calidad y personalidad. La continuidad cree que fue un factor por el cual no rindió como se esperaba. “Yuriel es un muy buen jugador que siempre me ha respondido a nivel de selección y clubes. Terminó jugando la campaña pasada. Jugó en varias posiciones y nos dio una mano. Creo que le faltó continuidad la temporada pasada para agarrar su verdadero nivel”, añadió.

PROBLEMA EXTRADEPORTIVO

Luego de haber culminado su contrato con la Academia Cantolao, Celi estuvo involucrado en una situación polémica por presunta posesión de armas y drogas. Esto provocó que sea detenido por la policía. No solo fue él, sino también otro jugador del mismo equipo como Bryan Reyna, quien tuvo un pasado por el fútbol español. No obstante, al no haber las pruebas necesarias, fueron liberados pero estarán siendo vigilados por este caso.

OPCIÓN EN UNIVERSITARIO

Además, en su momento estuvo en la mira de Universitario de Deportes para reforzar su plantel de cara al 2022. La opción era buena, porque además de ser un jugador muy talentoso, sumaba en la Bolsa de Minutos. Sin embargo, fue descartado por el mismo Gregorio Pérez, quien señaló que esa posición ya la tiene cubierta y no hay espacio para otro futbolista.

APARICIÓN CON LA SELECCIÓN PERUANA

Cabe resaltar, que el joven mediocampista ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección peruana, pues lo hizo en el Sudamericano Sub-15 de Argentina el 2017, en donde alcanzaron las semifinales. Pero donde sus virtudes fueron vistas por todos, fue en el Sudamericano Sub-17 de Perú 2019 . Ese torneo se jugó en el Estadio San Marcos y todo el público asistente, entre periodistas, hinchas, familiares y personas relacionadas al fútbol, pudieron presenciar el juego atrevido y encarador de Celi, quien no parecía tener 17 años en aquel entonces.

Carlos Silvestri dando indicaciones a Yuriel Celi en un entrenamiento de la selección nacional de menores. | Foto: Difusión

Su personalidad y garra fueron comparadas con las características de un referente de la ‘bicolor’ como Paolo Guerrero, aunque jueguen en diferentes posiciones. Sin duda, fue uno de los mejores jugadores de Perú en dicha competición, que estuvo cerca de lograr clasificar al Mundial de la categoría tras ganar a Uruguay, pero la victoria de Ecuador ante Argentina acabó con las ilusiones de los peruanos.

INTERÉS DE ARGENTINA

Yuriel también formó parte del seleccionado peruano que participó en los Juegos Panamericanos 2019 y el Preolímpico que se disputó en Colombia a inicios del 2020. Todo esto provocó un interés por parte de Racing de Argentina, aunque esto no se concretó por unas diferencias en las negociaciones entre el entorno del jugador y la misma institución ‘gaucha’.

Por lo pronto, está sin equipo, pero por su bien y el del fútbol peruano, se espera que pueda conseguir un equipo pronto y enderece su camino. Casos perdidos hay bastantes, pero su juventud anima a pensar de otra manera. Solo depende de él.

