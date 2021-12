Raziel García y su objetivo en la selección peruana: “Quiero ser referente”

Raziel García tiene ocho partidos con la selección peruana.

Raziel García dio el salto al extranjero y con ello tiene nuevos objetivos. Después de firmar por Deportes Tolima de Colombia, el volante sabe que se le exigirá más. No solo a nivel de clubes, sino también en la selección peruana. El ‘Chocolatero’ reveló su deseo de ser protagonista en la ‘bicolor’.

“Estar en la selección es una responsabilidad , uno tiene que demostrar siempre por qué está ahí. El tema de estar en la selección es muy importante, es el control de calidad que un futbolista necesita para ir a un equipo mejor en una liga mejor. Sé que no he llegado a mi techo, pero voy a tratar de mejorar para ser también un referente en la Selección”, sostuvo en una reciente entrevista con Exitosa.

Asimismo, manifestó que su polifuncionalidad podría ayudarlo tanto en el elenco de Ricardo Gareca, como en su nuevo club. “La ventaja que yo tengo es que puedo jugar en diferentes posiciones, de extremo por izquierda, derecha, de enganche. No me gusta jugar de engache, no es mi posición favorita, pero si me siento cómodo. Estoy más cerca al área rival, pero no tengo mucho panorama. Para mi es más fácil jugar por la raya, he aprendido a utilizar las líneas a mi favor”.

Raziel ha sido utilizado por el ‘Tigre’ como extremo en reemplazo de Christian Cueva o André Carrillo. Pero en Cienciano ha podido jugar más cerca del ‘nueve’. En ambos papeles, lo ha hecho bien y ha tenido llegada al arco rival. Si bien no ha anotado su primer gol con la ‘blanquirroja’, ha generado ocasiones de peligro con su remate de larga distancia. En el conjunto cusqueño se hizo presente con tres tantos, uno de ellos fue incluido entre los mejores de la Liga 1.

Sus buenas actuaciones en el 2021 lo llevaron a emigrar y sobre todo a revalorizar su pase. Según el portal Transfermarkt, la operación de la César Vallejo a Cienciano tuvo un costo de 325 mil euros y el reciente contrato con el ‘Vinotinto’ fue por 700 mil euros.

SU TRASPASO AL FÚTBOL COLOMBIANO

Raziel García tenía todo arreglado para firmar por Alianza Lima, pero a última hora surgió la oportunidad de ir al extranjero por primera vez en su carrera. Esto lo motivó al jugador de 27 años, quien entendió que se encontraba en la edad y tenía la madurez para dar el siguiente paso. Viajó a Colombia para conversar con la gente de Tolima y un día después, la institución ‘cafetera’ anunció que se llegó a un acuerdo.

Después de estampar su firma, retornó a la capital. Pero solo por pocos días debido que deberá subirse al avión para integrarse a los entrenamientos bajo el mando de Hernán Torres. “Yo me estoy yendo mañana a Colombia, voy a pasar las fiestas allá con la familia, para luego sumarme a la pre-temporada. Va a ser un lindo reto y me va a ayudar mucho en un fútbol internacional que es más agresivo”, contó.

El exjugador de la Universidad César Vallejo se sumó a la lista de peruanos que tuvieron un paso por el campeonato colombiano. El último había sido Aldair Rodríguez en América de Cali que solo pudo estar durante un año y después ‘Los Diablos Rojos’ decidieron cortar la relación el delantero. El representante de la ‘bicolor’ que tuvo más éxito fue Johan Fano. El ‘Cholito’ en los clubes por donde pasó, aportó con su cuota goleadora.

