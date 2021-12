Campamentos por Año Nuevo: el fin de una tradición a causa de la COVID-19

Los campamentos por Año Nuevo eran una de las actividades favoritas de los peruanos para arrancar con pie derecho el primer mes del calendario.

Bienvenidos a la nueva normalidad. A pocos días de darle la bienvenida al año nuevo 2022, el Gobierno del Perú presentó la lista de nuevas restricciones que los peruanos, y extranjeros en el territorio, deberán de cumplir para está última celebración para despedirnos del 2021. Entre las reglas del juego para los habitantes se encuentra la prohibición de los campamentos en las playas, una de las costumbres que se mantiene viva entre la población.



Si estabas planificando recibir el 2022 en la playa, deberás cambiar tus planes por completo y así evitar pagar multas y un mal momento con las autoridades que cuidarán las calles el 31 de diciembre y 1 de enero.

La acción de acampar para renovar las energías no es un hecho reciente. Desde hace algunas décadas, los peruanos eligen la tranquilidad de las playas para pasar un momento agradable minutos antes de hacer la cuenta regresiva. La tradición llevaba a las familias, parejas y grupos de amigos a qué llenen por completo la orilla. Gracias a fotografías panorámicas se pudo apreciar lo colorido que veía la Costa Verde con las carpas y sombrillas por montón.



Como se pasaba la noche, los visitantes llegaban preparados con alimentos para compartir, juguetes playeros para los más pequeños, así como una dotación considerable de bebidas alcohólicas. La primera actividad del 1 de enero era darse un chapuzón refrescante para empezar con el pie derecho el nuevo año.



Está costumbre quedará como una anécdota para muchos bañistas, ya que a causa de la pandemia COVID-19 tendrán que pasar estás fechas lejos de las olas del mar. Es preciso indicar que además de está actividad prohibida por las autoridades, el Gobierno Central informó que se deberá cumplir con el toque de queda que inicia el 31 de diciembre a las 11:00 p. m. y termina a las 4:00 a.m. del día 1 de enero. A partir de ese horario termina la inmovilización ciudadana obligatoria y podrás realizar tus actividades de manera normal.



Si deseas acudir a una de las playas en el litoral cuando culmine en toque de queda, debes tomar en cuenta que te pueden solicitar tu carnet de vacunación, el cual debe indicar que tienes 2 o 3 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Además, debes usar doble mascarilla o una KN95 mientras te encuentres en la orilla, solo la podrás retirar cuando ingreses al mar. Debes respetar el distanciamiento social y está totalmente prohibido el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Sumado a esto, autoridades de cada distrito tienen la autoridad de tomar medidas adicionales para el número de aforo, además de reglas para permanecer en el territorio.

No a las reuniones. Las autoridades han pedido a la población que respete el distanciamiento tras la confirmación de casos con la variante Omicrón. Se recomienda a los peruanos que celebren este inicio del 2022 con las personas que viven contigo, evitando las visitas a otros familiares que podrían causar contagios. Si llegas a reunirte con amigos o parientes, recuerda que lo ideal será hacerlo en un espacio amplio y ventilado para que no pongas en riesgo tu salud. Adicionalmente, solo debes quitarte la mascarilla si vas a ingerir alimentos o alguna bebida. Respeta las indicaciones que te brindan en los establecimientos y no dudes en revisar las restricciones en horarios y aforo antes de tu visita.

SEGUIR LEYENDO