Erick Delgado confesó que le gustaría retirarse en Sporting Cristal acompañado de su hijo

La última temporada de Erick Delgado en Sporting Cristal fue en el 2011. Foto: Liga Profesional.

Erick Delgado, exarquero de Sporting Cristal y sin equipo actualmente, habló en una reciente entrevista sobre su situación actual y lo que espera en el futuro. El guardameta, que también defendió los colores de la selección peruana, confesó que le gustaría retirarse en el cuadro ‘celeste’ acompañado de su hijo. Además, habló de Pedro Galles y los actuales porteros en el Rímac.

“A mí me gustaría retirarme en Cristal y con mi hijo acompañándome . Siempre voy a estar agradecido con el club y hasta hoy los hinchas me siguen dando muestras de cariño. Nunca voy a decir que los hinchas no han reconocido lo que hice por el club, así el mismo club no lo haga”, comentó para El Comercio el guardameta, que tuvo como último club a la Academia Deportiva Cantolao.

Por otro lado, también confesó que sus ganas de defender un arco siguen intactas, aunque declaró que la situación está complicada. “Hay más competencia, hay muchos jugadores extranjeros que se acomodan a esa situación. Entiendo que esto es parte del fútbol y parte de esta etapa. Me gustaría jugar porque tengo fuerza, ganas y quisiera que mi hijo me vea jugar. Pero tampoco me voy a parar de cabeza por eso. Hay otros que sí lo hacen y no me parece lo correcto”.

Además, fu crítico con los clubes peruanos que prefieren a arquero extranjeros sin mucha experiencia. “Estamos volviendo un poco a lo que era hace veinte años, una liga peruana con mucho arquero extranjero , algunos con pocos antecedentes. Me tocó ser uno de los primeros peruanos titulares en clubes grandes de Perú, después empezó una ola de darle opción a los locales. Y ahora estamos retrocediendo.

Erick Delgado tapó por última vez en Sporting Cristal en el 2011 y tuvo algunas discusiones con la directiva del cuadro ‘celeste’ en ese momento. “Ese año pasaban cosas entre los dirigentes y los jugadores chicos y yo me puse fuerte; ahí se desata un poco el tema”, confesó en GOLPERU meses atrás. Este inconveniente aún no ha sido resuelto.

Erick Delgado siempre atajó en el fútbol peruano. Foto: Liga Profesional.

OFERTAS EN EL 2021

Erick Delgado dejó de tapar en el 2020 luego de dejar la Academia Deportiva Cantolao, club que “le faltó” el respeto a través de su dirigente Kiko Madriotti. Según cuenta el guardameta, el dirigente confesó a poco del final de la temporada que el club ya no lo quería y estaban en busca de otro arquero.

En el 2021 encontró algunas opciones, pero ninguna le convenció. “Sí, tuve un par de conversaciones con equipos de Primera, pero nada cerca de concretarse. Luego me llegó la oferta de dos clubes de la Liga 2, pero en esos momentos no tenía las ganas de experimentar eso. Dije que no, sobre todo porque adonde vaya tengo que dar el cien por ciento, y si no estoy convencido eso quizá no iba a darse”, comentó el portero con más de 410 partidos en el fútbol peruano.

CLUBES DE ERICK DELGADO

- Sporting Cristal

- Juan Aurich

- Deportivo Municipal

- UTC de Cajamarca

- Academia Deportiva Cantolao

ERICK DELGADO CON LA SELECCIÓN PERUANA

Su primera aparición en la selección peruana fue en el 2003. Fue parte de la Copa américa 2004 y estuvo presente en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Alemania 2006 y Brasil 2014. En total disputó 14 encuentros con la ‘blanquirroja’.

ERICK DELGADO LE DESEÓ LO MEJOR A SPORTING CRISTAL ANTES DE LA FINAL 2021

“Sporting Cristal es un equipo sólido, vienen jugando juntos, si te hace el partido, ya está. Están jugando como un reloj. Alianza Lima tiene un envión anímico, hizo el mérito para estar en la final. Ganará el equipo que mejor haga las cosas”.

