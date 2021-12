Chota: las reacciones del viaje del presidente Pedro Castillo a Cajamarca por Navidad

Foto de Archivo: Pedro Castillo cuando era candidato en Cajamarca, Vidal Tarqui/ANDINA

El presidente del Perú, Pedro Castillo, viajó este jueves 23 de diciembre a la provincia de Chota, en la región Cajamarca, para celebrar la Nochebuena y Navidad en compañía de sus padres y el resto de sus familiares.

El jefe de Estado realiza este viaje junto a su esposa, Lilia Paredes, sus hijos Arnold y Alondra, y su personal de seguridad rumbo a la localidad de Puña, en el distrito Tacabamba, según informó RPP y la revista Caretas.

Cabe señalar que no es la primera vez, desde que asumió la presidencia, que Pedro Castillo visita a sus padres Ireño Castillo Núñez y Mávila Terrones Guevara. Antes ya los ha visitado, pues el estado de salud de los padres no sería el mejor.

Este viaje generó una serie de comentarios en redes sociales. Sobre todo por la situación que vive el país, y teniendo en cuenta que no aún no ha sido nombrado el ministro de Educación, tras la salida de Carlos Gallardo tras ser censurado en el Congreso de la República. Asimismo, muchos opinaron que el mandatario contraviene las restricciones impuestas por el ministerio de Salud, que prohíbe las reuniones sociales. Aunque el ministro Hernando Cevallos ha hecho hincapié que sí pueden haber reuniones familiares, son aglomeraciones.

Entre los comentarios se puede leer: “Por si acaso en Chota no hay covid....🤡🤡🤡🤡🤡🤡”, “El Señor Castillo no debe viajar a Chota, dado que estas fiestas están prohibidas las reuniones familiares. Si todos no podemos, el desgobierno tampoco puede”, “Si Castillo se va a Chota a pasar Navidad ¿por qué las demás familias no pueden pasar juntos esta fecha tan especial sobre todo después que el mismo las prohibió?¿dónde está el ejemplo?”, entre otros.

Otros comentarios buscaban apoyar al jefe de Estado: “Un granito de empatia con Pedro Castillo y su viaje a Tacabamba. Sus padres están delicados. Es posible que sea la última Navidad con ellos. La política tiene límites, seamos más humanos”.

Twitter: reacciones al viaje del presidente Pedro Castillo por Navidad.

AGENDA DE CASTILLO

Si bien el presidente no tiene una agenda pública actualizada, el último martes Castillo se reunió con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para solicitarle, entre otras cosas, la reprogramación y adelanto de su declaraciones por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas para el 28 de diciembre, por lo que regresaría de Cajamarca a Lima el 25 o 26 de este mes.

Además, aún está pendiente la designación del nuevo ministro de Educación, luego de que el Congreso censurada a Carlos Gallardo.

También se espera un relanzamiento y cambios en su gobierno, según anunció la presidenta del consejo de ministros, Mirtha Vásquez, quien dijo que “a fin de año habrá evaluaciones, no sé descarta si hay alguna decisión de cambio” en el gabinete.

ANUNCIOS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Castillo, anunció el pasado martes que desde el próximo año se incrementará el número de efectivos policiales en las calles en un 20%, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país.

Durante su participación en la clausura del año académico de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y graduación de alféreces de la Promoción 2022 “Bicentenario de la Independencia”, el jefe de Estado precisó que en la actualidad son cerca de 36 mil efectivos los que realizan el servicio de patrullaje motorizado y a pie en el país.

“Compartimos el pedido unánime de los peruanos: queremos ver más policías en las calles. Por ello, he dado instrucciones precisas al ministro del Interior y al alto mando policial para que se disponga la reasignación de puestos de las áreas administrativas”, manifestó.

