Magaly Medina confirma que seguirá en ATV en el 2022: “Ya es oficial”

Luego que ATV confirmara las renovaciones de diferentes figuras, Magaly Medina anunció que extensión de su vínculo contractual con la casa televisiva. Es así que el programa Magaly TV La Firme continuará en el 2022.

Durante el inicio del programa de este último martes, la ‘Urraca’ informó a los televidentes que seguirá el próximo año. “Solo para anunciarles que estaremos de retorno en ATV”, indicó la conductora rápidamente para luego anunciar el contenido del día.

Ya al finalizar el programa, Magaly se despidió señalando que esa edición era la última que se emitirá en vivo este 2021. “Venimos recargado el próximo año, se los prometo. Que pasen una feliz navidad y que el próximo año sea mejor para todos los peruanos”, sostuvo.

Horas más tarde y a través de redes sociales, la conductora dio las buenas noticias a sus seguidores: ya había firmado contrato con los ejecutivos del canal.

“Ya es oficial, continuamos en ATV el 2022″, escribió Magaly Medina en sus stories de Instagram, donde compartió una imagen al lado de Ney Guerrero. En la instantánea todos lucen sonrientes por la decisión de la presentadora.

Recordemos que Magaly Medina forma parte de ATV desde el 2019 tras un corto paso por Latina Televisión, donde condujo el noticiero 90 Matinal junto a Mijael Garrido Lecca y el programa La Purita Verdad.

Fue el 14 de enero de 2019 que Magaly Medina presentó la primera edición de Magaly TV LA Firme, marcando así su regreso a la casa televisiva donde cosechó gran éxito con sus ampays y reportajes de espectáculos.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA SE FUE DE LATINA TV?

En mayo de 2018, Latina TV informó a través de un comunicado de prensa que Magaly Medina fue retirada temporalmente por decisión de mutuo acuerdo. Esto se dio luego que emitiera unos controversiales comentarios sobre Paolo Guerrero y su sanción del TAS que, en aquel entonces, le impedía jugar el Mundial Rusia 2018.

“En momentos como este, en el que los peruanos debemos estar unidos como un solo equipo, Latina y la señora Magaly Medina han decidido de mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente, al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal y el país. La participación de la señora Magaly Medina se definirá una vez concluido el Mundial”, decía el documento.

En entrevista con un medio local, la periodista de espectáculos confirmó que fue retirada del canal por sus polémicos comentarios sobre el ‘Depredador’ , los cuales le valieron una lluvia de críticas en redes sociales. Incluso, se viralizó el hashtag #LatinaDespideAMedina.

“A mí me dijeron que era el canal de la selección, del Mundial y que afectaba los intereses económicos de los auspiciadores, pero para mí que fueron cuatro gatos de esos que hacen deportes que se sintieron fastidiados”, dijo para Trome.

“La Federación Peruana de Fútbol nunca me quiso, jamás me quiso... Más allá de todo son las personas y los ejecutivos que le hacen caso a esa persona, porque yo creo que el periodista tiene que ser independiente y si tú en tu medio no defiendes a tus periodistas, estás mal pues”, agregó indignada.

OTRAS FIGURAS QUE RENOVARON CONTRATO EN ATV

Entre los más destacados que ya renovaron contrato están Juliana Oxenford, Andrea Llosa, Pamela Vértiz, Jorge Benavides y Paco Bazán. Todos ellos seguirán en la parrilla de ATV. Como sabemos, las tres mujeres mencionadas desarrollan programas de carácter informativo mientras que el cómico presenta su show de comedia y el modelo se va por la línea de deportes.

