Test viral: lo primero que veas definirá cómo destacas con las personas

En esta imagen hay dos opciones: un rostro y un signo de interrogación. ¿Qué ves primero? Foto: MDZ Online.

Los test virales circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestras personalidades. ¿Te animas a resolver la prueba a continuación? Estas pruebas psicológicas son entretenidas y han generado mayor interés por la llegada de la pandemia.

Esta vez se trata de una imagen con fondo verde donde hay dos figuras cercanas. Lo que debes hacer es decidir lo que viste primero y leer las respuestas de este test viral que se ha vuelto tendencia en redes sociales. El gráfico de MDZ Online, te permitirá conocer cómo eres con el prójimo y quizá el futuro del 2022. Tú dices.

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Rostro

Atención. Si lo primero que viste en la imagen fue el rostro, destacas por tu gran inteligencia para proyectarse al futuro. A pesar de ello, rara vez pasas desapercibido(a) en los lugares que vas.

Incluso eres una persona extrovertida. Haces nuevos amigos fácilmente y no te privas de nada. Además, destacas por tu gran carisma y simpatía. Recuerdo un valor muy importante tuyo: eres fuente de inspiración para muchas personas. No lo olvides, no cambies. Todo conlleva una gran responsabilidad.

Signo de interrogación

Por último, si viste en la imagen el signo de interrogación, eres una persona tranquila con tu entorno y en el interior. Sabes muy bien lo que quieres aunque eliges tener pocos amigos, pero son los mejores. Más allá de tener un buen ojo para las amistades, lo importante es que evitas entrar en conflicto.

Esa es la razón por la cual disfrutas pasar el tiempo contigo a solas. Otros detalles de tu personalidad: eres una persona amorosa, atenta y cordial con todo aquel que se cruza en tu camino.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL O TEST PSICOLÓGICO?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro funciones como el pensamiento, sentimiento y sensación, e intuición. Ello se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

Jung siguió con la línea de avalar la teoría de que se trataba de los procesos mentales. Pero fue mucho más allá y creó una teoría de la personalidad basándose en este elemento. Para hacerlo, dividió la psique en tres partes fundamentales: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

Se entiende que en la época del predominio en psicología de las representaciones elementales, el registro psicodiagnóstico de la individualidad del hombre tenía como objetivo el examen y acumulación de funciones elementales aisladas.

