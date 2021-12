Programación de partidos de hoy, sábado 18 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El delantero danés del FC Barcelona Martin Braithwaite, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelven las ligas europeas más importantes con partidos de la Bundesliga, LaLiga, Serie A, la Premier League y más. Entre los encuentro más esperados están el de Hoffenheim vs. Borussia M’gladbach por la Bundesliga, el Atalanta vs. AS Roma por la Serie Ay el Barcelona vs. Elche por LaLiga. En la Premier League, el encuentro en entre Aston Villa y Burnley fue suspendido por COVID-19, ya que los contagios aumentaron en el equipo local (Aston Villa), por lo que la Junta de la Premier League optó por que se reprograme el encuentro.

Latinoamérica no se queda atrás con el choque entre River Plate y Colón por el Trofeo de Campeones en Argentina. También hau un encuentro por la Liga de Expansión MX en México y el amistoso internacional entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

LaLiga - España

8:00 a.m. Rayo Vallecano vs. Deportivo Alavés – ESPN 2

10:15 a.m. Real Sociedad vs. Villareal – ESPN 2

12:30 p.m. Barcelona vs. Elche – DirecTV Sports 610 y 1610

3:00 p.m. Sevilla vs. Atlético Madrid – DirecTV Sports 610 y 1610

Serie A - Italia

9:00 a.m. Atalanta vs. AS Roma – Star +

12:00 p.m. Bologna vs. Juventus – Star +

2:45 p.m. Cagliari vs. Udinese – Star +, ESPN 3

Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Bochum vs. Union Berlin – Star +

9:30 a.m. Greuther Fürth vs. Augsburg – Star +

9:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 – Star +

9:30 a.m. RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld – Star +

9:30 a.m. Hoffenheim vs. Borussia M’gladbach – Star +

12:30 p.m. Hertha BSC vs. Borussia Dortmund – Star +, ESPN

Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. Aston Villa vs. Burnley – Suspendido por COVID-19

12:30 p.m. Leeds United vs. Arsenal – Star +

Liga de Portugal

10:30 a.m. CD Tondela vs. Pacos de Ferreira – GolTV

3:30 p.m. Gil Vicente vs. Sporting Club – GolTV

Primera B Metropolitana – Argentina

3:00 p.m. Colegiales vs. Sacachispas – TyC Sports

Trofeo de Campeones - Argentina

7:10 p.m. River Plate vs. Colón – Star +, TNT Sports, Fox Sports Premium

Amistosos Internacionales

8:00 p.m. Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – TUDN y Univisión

Liga de Expansión MX – México

10:10 p.m. Atlante vs. Tampico Madero – Claro Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, los partidos se podrán sintonizar a través de Star +, ESPN, ESPN 2, 3 y 4, Gol TV y DirecTV Sports en los canales 610 y 1610, TUDN, Univisión, Claro Sports, TNT Sports, Fox Sports Premium y TyC Sports.

