Yaco Eskenazi y Ethel Pozo se despiden de su programa este domingo 19: “Espero que el próximo año continuemos”

Mi mamá cocina mejor que la tuya culmina su temporada este domingo 19 de diciembre. (Foto: América TV)

Este domingo 19 de diciembre se emite el último programa del año de Mi cocina mejor que la tuya. Ante ello, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo no dudaron en grabar el espacio con ellos como protagonistas. La pareja se enfrentará y demostrará su dote culinario.

Eskenazi agradeció al público por la acogida y señaló que espera con ansias poder regresar el próximo año con el mismo formato.

“Me divertí muchísimo, pero, a pesar de que nosotros ya tenemos cuatro años en la conducción de este formato y, en teoría, tendríamos que saber todos los trucos de la cocina, no fue así, porque una vez que estás en la cocina es una locura, todo se te complica, lo bueno es que tuve la suerte de ser dirigido por el chef Flavio Solórzano y nuestro plato salió rico”, dijo el actor.

Asimismo, decidió responder a Ethel, quien asegura que Yaco no sabe cocinar. “No, eso no es verdad, yo sí sé cocinar, Ethel a mí me quiere trabajar a la boquilla, a mí que soy chalaco”, dijo entre risas. “A ella le dieron un plato mucho más fácil que el mío, y yo tuve que usar algunas estrategias, ya lo verán este domingo”, acotó.

“CON NATALIE ME GRADUÉ DE CONQUISTADOR”

Consultado si concina por el estómago, Yaco Eskenazi tuvo unas románticas palabras para su esposa Natalie Vértiz. “Es un conjunto de todo, yo conquisto haciendo reír, bailando y cocinando. De esa manera conquisté a Natalie, con ella me gradué de conquistador y ahí me quedo”, dijo.

Cabe recordar que Yaco tiene dos hijos, frutos de su amor con la modelo y exreina de belleza.

Natalie Vértiz cumple 30 años. (Foto: Instagram)

FINAL DE TEMPORADA DE MI MAMÁ COCINA MEJOR QUE LA TUYA

Yaco Eskenazi hizo un balance de este año, destacando sus ganas de regresar pronto a la pantalla y con Ethel Pozo.

“El balance es positivo, es gratificante hacer un programa sano, donde los principales ingredientes son la risa y la diversión de las mamitas. Me gusta el programa porque está dirigido a toda la familia y, ¡gracias a Dios!, cuando camino por la calle tengo el reconocimiento de personas de diferentes edades, desde una abuelita hasta un niño. Es bastante grato recibir el cariño de las personas, eso me ha dejado Mi mamá cocina durante estos años”, detalló.

“¿Si regresaremos? Aún no se sabe, pero espero que el próximo año continúe la dupla Ethel y Yaco. Ethel es mi amiga, la química entre nosotros fluyó desde el primer día y eso se ha transmitido siempre por las pantallas. Es una bendición que nos haya tocado estar juntos en la conducción de Mi mamá cocina”, remarcó el actor.

NAVIDAD EN FAMILIA

Finalmente, Yaco contó cómo pasará Navidad este año, tras la llegada de su segundo hijo. “Es la primera navidad de mi hijo Leo, quien recién tiene cuatro meses, y será una Navidad en familia. En el caso de Liam, a sus siete años sigue viviendo la ilusión de la Navidad como un niño feliz, y ese es mi mayor regalo. Esta Navidad nos vamos a juntar con nuestras familias para celebrar y agradecer por estar todos unidos, que es una bendición, y por la salud, que es lo más preciado”, dijo.

