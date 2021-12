Datos que no sabías de Facebook en Perú en el 2021

FILE PHOTO: The Facebook logo is displayed on a mobile phone in this picture illustration taken December 2, 2019. REUTERS/Johanna Geron/Illustration/File Photo

Facebook es una de las redes sociales más usadas en el mundo y Perú es uno de los países que alberga a mayor cantidad de usuarios. Las personas que utilizan esta plataforma son variados en edad, género, nivel educativo, etc.

A pesar de tener millones de usuarios en nuestro país, en la siguiente nota te contamos algunos datos que quizás no conocías sobre Facebook y las personas que lo usan en el Perú durante el 2021. Esta información te puede servir como dato curioso, información general o incluso para mejorar tus estrategias de marketing digital si trabajas como community manager o en alguna carrera afín que pueda usar estos datos a su favor.

La información presentada a continuación fue obtenida por HootSuite, una plataforma que sirve para gestionar redes sociales y descubrir más sobre sus usuarios.

USUARIOS DE FACEBOOK EN PERÚ

Según los datos recopilados por HootSuite, en el Perú, 26 millones de personas son usuarios de la red sociales creada por Mark Zuckernberg, de los cuáles en 99.8% son mayores de 13 años. De este gran total, a pesar de que se piense que las mujeres son las que más usan la plataforma, en el país los hombres ocupan más del 50% y las mujeres el 46.2%.

En lo relacionado a la accesibilidad, se encontró que el 97.8% entra a Facebook desde algún dispositivo móvil, esto quiere decir que la gran mayoría de la población cuenta con un celular, ya que de ese total el 71% lo hace a través de un teléfono móvil, mientras que sólo el 2.2% lo hace de laptop o pc.

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS USUARIOS

Otro dato que se ha podido calcular es el nivel de estudios que tienen los usuarios de Perú, esto se puede saber, ya que cada persona puede modificar su grado de instrucción en su perfil mediante los Ajustes.

Los datos señalan que la mayoría son graduado de la universidad con un 31.46%, lo siguen los que están cursando secundaria con el 14,61%, en penúltimo lugar están los que sólo completaron la primario con 6.07% y finalmente se ubican los que tienen maestría en algún campo con el 0.93%.

ESTADO SENTIMENTAL

El estado sentimental en el que más indican estar los peruanos es el de comprometidos con el 58%, sin embargo, no se deje engañar, ya que en muchas ocasiones esto no habla de un compromiso con una persona real, sino puede ser una forma de ‘juego’ de algunos usuarios en el que no se refieren a un compromiso tradicional con una persona. Recordemos que es una red social y no una declaración jurada.

El segundo lugar se lo llevan los que indican estar solteros con el 25.84% y los porcentajes más bajos son los que están en una relación con el 7.42% y los casados con un bajo 2.81%.

ÁREAS PROFESIONALES

Según lo que indican los usuarios, el 1.35% trabaja en algo relacionado a servicios administrativos, el 0.84% se desempeña en entretenimiento, el 0.60% en transportes y el 0.45% en producción.

Asimismo, el resto de los usuarios se desempeña en los sectores de gastronomía, educación, finanzas, ventas, construcción y demás.

LOS NOMBRES MÁS COMUNES

Los nombres de hombre más comunes en esta plataforma son Miguel, David y Diego, mientras que los más utilizados en mueres son Andrea y Angie.

SEGUIR LEYENDO