Raziel García habló de su pase a Alianza Lima: “Ojalá pueda llegar”

Al parecer Raziel García no está tan cerca de Alianza Lima como se esperaba. El medioicampista, llamado por Ricardo Gareca a la selección peruana para las ocho últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, cuenta con ofertas del extranjero que lo han hecho pensar mejor en su futuro. El cuadro ‘blanquiazul’ aún luchará por tenerlo para pelear la Liga 1 y la Copa Libertadores 2022.

Medios peruanos han dado por caído totalmente el pase del futbolista al cuadro ‘íntimo’, relacionándolo con equipos del exterior, algo que si ha confirmado el jugador. Sin embargo, el exUniversidad César Vallejo tiene como prioridad, al menos en el Perú, al cuadro campeón del 2021, donde hoy por hoy militan Jefferson Farfán, Hernán Barcos y compañía.

“Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo (sobre una caída del pase a Matute). Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, mencionó el futbolista de 27 años a Alianza History, cuenta en redes sociales que cubre al equipo de La Victoria.

CARLOS BUSTOS HABLÓ DE RAZIEL GARCÍA

“Primero tenemos que ir viendo cómo están los jugadores que ya están con nosotros. Más allá de lo deportivo, el compromiso y su entrega ha sido impresionante, luego podremos hablar de otras situaciones. Raziel García y Christian Ramos son jugadores de categoría. Cualquier jugador que llegue al equipo tendrá que tener buen nivel futbolístico, por supuesto que sí”, dijo el estratega en el programa radial Fútbol Como Cancha.

SU ÚLTIMA TEMPORADA

Raziel García llegó a Cienciano procedente de la Universidad César Vallejo. Este 2021 disputó 20 encuentros y anotó tres goles, además de aportar con cinco asistencias. Por otro lado, con la ‘blanquirroja’ estuvo en ocho compromisos hasta el momento, entre Copa América y Eliminatorias Sudamericanas, donde por ahora solo suma una asistencia.

TOP CINCO FUTBOLISTAS DE LA LIGA 1 CON MAYOR VALOR EN EL MERCADO:

La reconocida página de estadísticas e información de de los futbolistas de todo el mundo, Transfermarkt, actualizó la información de los jugadores de la Liga 1 con mayor valor en el mercado a poco del cierre del 2021 y causa sorpresa que Jefferson Farfán de Alianza Lima no aparezca en los primeros puestos, habiendo caído varias posiciones. Dentro de este top cinco, hay tres de Sporting Cristal.

1. Christofer Gonzales - 800 mil €

2. Alexis Rodríguez (ARG) - 750 mil €

3. Raziel García - 700 mil €

4. Jhilmar Lora - 700 mil €

5. Percy Liza - 500 mil €

PROPUESTA DE ARGENTINA

Raziel García estuvo a poco de fichar por Rosario Central de Argentina en julio de este año, pero la operación se cayó a último minuto. ¿El motivo? De acuerdo con el medio RPP, indicó que se trataba por motivos personales los que frustraron este pase. “La decisión final la tomé yo y es un tema estrictamente personal, familiar. Espero que lo respeten. Creo que son temas que uno tiene que resolver y eso es lo más importante para un jugador”, señaló en su momento el futbolista de 27 años.

TROPIEZO EN EL FÚTBOL

El volante empezó en el fútbol en la Universidad San Martín, donde hizo todas las divisiones menores hasta debutar en mayor del 2011. De hecho, fue parte de la selección peruana que participó en el Sudamericano Sub-20 de Argentina con jugadores como Edison Flores, Renato Tapia, Andy Polo, Yordy Reyna, entre otros. Sin embargo, vivió un episodio fatídico, pues luego de que la ‘bicolor’ cayera por 3 a 1 ante Uruguay, fue víctima del ‘bullying’ por redes sociales debido a que estuvo involucrado en dos de los tres tantos que recibieron, motivo por el cual las tuvo que cerrar.

