Cosas que cada signo del horóscopo debe de tomar en cuenta durante diciembre 2021

A pocos día de la Navidad y de culminar el año 2021, muchas personas buscan cerrar etapas y pensar en nuevas metas para el Año Nuevo. Hacer un autoanálisis es importante para cada ser humano, ya que lo ideal siempre es mejorar y evolucionar. Pregúntate si has sido sincero contigo mismo, si has hecho aquello que tenías planeado y reflexiona sobre tu respuesta.

Es por eso que aquí te mostramos todos los puntos que debes de tomar en cuenta durante este último mes del año, según tu signo del horóscopo e inciar con pie derecho el Año Nuevo 2022.

ARIES

Este último mes debes de estar seguro del camino que tomas. No corras sin tener clara las cosas y recuerda que tu inteligencia pesa mucho más que tu impaciencia, así que ponla encima de esta debilidad porque si las cosas te salían bien, aplicando la intenligencia te saldrán mejor que nunca.

TAURO

Cierra el año con con confianza, estableciendo límites y listo para lo que venga el próximo año. Las piedras en tu camino te han dado la fuerza que necesitas.

GÉMINIS

Enfócate en el presente con miras al futuro. Deja que lo malo y lo que te dañó en cierto momento se vaya. Recuerda que el miedo es el combustible para la emoción positiva, sólo si logras transformarlo.

CÁNCER

La gratitud debe ser el protagonista de este cierre de año y justamente por esa razón la felicidad llegará a ti este mes. Asi que tienes motivos suficientes para iniciar un buen año así que espera todo lo lindo con los brazos abiertos.

LEO

El poder es tuyo, así que planifica y proyéctate hacia dónde quieres llegar porque lo lograrás. Piensa en los lugares a lo que quieres viajar, los estudios que quieres obtener y los trabajos y cargos que mereces. El tiempo es oro, no lo malgastes en pensamientos negativos ni en personas que no valgan la pena.

VIRGO

Aclara eso que te es incómodo, sé sincero y comprensivo contigo mismo. No sigas esquivando que tu cuerpo y mente necesitan dejar las dudas atrás y ni qué decir de tu corazón.

LIBRA

Tú te conoces, sabes que por fuera eres ‘relax’ pero por dentro hay una marea imparable de pensamientos. Es hora de parar, reflexionar y hablar sobre eso que no te deja tranquilo (a).

ESCORPIO

No abuses de tu capacidad y fuerza, vivir al límite y saturado (a) con todo no es saludable. Tu cuerpo y mente necesita varios momentos de calma. Aprende a delegar.

SAGITARIO

Días de enojo en estos últimos días para ti. Las personas no llenan tus expectativas pero no tires tu tiempo en sentimientos negativos, por el contrario, enfócate en tu vida laboral y personal.

CAPRICORNIO

El amor propio debe de abundar este último mes, ámate, quiérete, mímate y verás que el siguiente año será de pura luz para ti. Sigue compartiendo amor a los tuyos pero principalmente enfócate en ti.

ACUARIO

No pospongas las decisiones importantes para tu vida, no huyas, recuerda que las cosas buenas tienen oportunidades únicas y tú mereces esa magia en tu vida. Si vas a posponer algo que sea la alarma.

PISCIS

Siéntete orgulloso (a) de lo que has aprendido hasta hoy. Los demás saben de lo que eres capaz y tal vez se olviden de decírtelo, así que no esperes que otros te recuerden lo bueno (a) que eres como para confiar en ti. Eres grande, no lo dudes.





