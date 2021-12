Así puede quitar la carpeta Archivados en WhatsApp de la parte superior

Chats archivados en WhatsApp. (foto: 20Minutos)

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, por lo que es natural que tenga alguna funcionalidad adicional más allá de los chats. Una de las actualizaciones de este año es la carpeta “Archivados” que aparece en la parte superior en la lista de sus conversaciones. Como resultado, los enlaces a los chats archivados en la parte inferior de la aplicación, que obviamente debían descargarse para hacer referencia a dicha información, ahora se muestran justo encima del primer chat. Sin embargo, para muchas personas puede resultar molesto, aunque afortunadamente existe un truco secreto que nos permite ocultarlo.

De esta manera, las conversaciones que siempre hemos querido esconder, como el grupo familiar del que se encuentra silenciado durante años o una conversación que desea mantener pero que no quiere ver entre nuestros principales chats, hoy en día se encuentra más visible que nunca. Un cambio que no aprecia en absoluto la comunidad de usuarios de la plataforma de mensajería instantánea, que no entienden que se le da mayor valor a una opción creada exactamente para lo contrario; es decir, que permanezca lo más oculto posible.

Si bien esta función evita los chats de WhatsApp que no queremos leer, su ubicación indica que tenemos chats archivados, lo cual es un inconveniente para los usuarios que no quieren que esto se sepa.

Así puede quitar la carpeta de Archivados en WhatsApp

Si usted es de esos usuarios que le molesta que la carpeta “Archivados” de WhatsApp esté en la parte superior de los chats, debe aprender el truco que le permite ocultarla. No es necesario una aplicación de terceros para poder aplicar el método , solo siga estos pasos:

1. Primero, abra la aplicación de mensajería instantánea y vaya a la configuración del sistema.

2. Una vez allí, busque la opción Chats y tóquela para acceder a una nueva pantalla donde encontrará opciones para establecer una imagen de fondo específica para sus chats, crear copias de seguridad y exportar chats.

3. Si se desplaza hasta la parte inferior de esta pantalla, verá una opción que dice Mantener los chats archivados. Si tiene esto habilitado, de forma predeterminada, los chats que haya archivado en los últimos años aparecerán en el primer chat de su chat principal. Cuando está deshabilitado, los chats archivados desaparecerán de su chat principal y no volverá a tener noticias de ellos hasta que realice su pedido.

Podrá recuperar los chats archivados cuando desee

Igualmente, guarde la calma. Estos chats no desaparecerán por completo. El contenido que contienen tampoco se ocultará, pero permanecerá oculto hasta que vuelva a habilitar esta opción. De la misma manera que los hizo desaparecer, puede recuperarlos con el mismo ejercicio. Por lo tanto, esta herramienta le ayudará a dejar de revisar estos chats archivados hasta nuevo aviso.

Incluso si desactiva las conversaciones archivadas, puede seguir guardando nuevas conversaciones en este bolsillo. Para hacer esto en Android, todo lo que necesita hacer es hacer clic en el chat que desea y seleccionar la opción Archivar chat, ubicada en la parte superior de la pantalla. Si tiene iOS, seleccione la conversación que desea eliminar y arrástrela hacia la izquierda. Como resultado, desaparecerán de tus gatos principales, pero podrás recuperarlos más tarde sin ningún problema.

WhatsApp imitaría los canales de Telegram con la nueva función Comunidades

Los expertos de WhatsApp, es decir WABetaInfo, fueron los que dieron la noticia al encontrar evidencias en las últimas versiones beta de WhatsApp para Android de que Meta están trabajando por traer una colección completamente nueva de opciones para que la aplicación de mensajería se conecte con otros usuarios, en lo que ahora se conoce como una Comunidad.

Esta nueva forma de conectarse será un “lugar privado” donde los administradores de grupo tendrán más control sobre sus grupos de WhatsApp. En esta actualización encontramos evidencia de que WhatsApp está investigando la posibilidad de crear una comunidad, mediante la cual los organizadores puedan “enlazar ciertos grupos” a esta comunidad para que todos formen parte del mismo lugar para conectarse y discutir.

