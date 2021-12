Vocero del Minsa aclaró en dónde no es necesario presentar el carnet de vacunación. Foto: Andina.

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo instó a la Universidad Nacional de Cajamarca a desistir de su medida de solicitar el carné de vacunación de aquellos que participarán del examen de admisión 2021-II. Dicho centro de estudios había señalado que los postulantes mayores de 18 años debían acreditar que habían recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Pedimos a la Universidad Nacional de Cajamarca a no exigir el carnet de vacunación contra #COVID_19 a postulantes que rendirán el examen de admisión el día de mañana. Esta solicitud fue acogida por dicha casa de estudios”, se logra leer en un primer tweet de la Defensoría.

“Recordemos que las universidades y otras entidades públicas no están comprendidas, según el Decreto Supremo nº 179-2021-PCM, dentro de los “ambientes cerrados”, donde será obligatorio presentar el carnet de vacunación contra el #COVID_19. #LasPersonasPrimero”, señala el segundo tweet publicado.

Defensoría del Pueblo pide a Universidad Nacional de Cajamarca no solicitar carné de vacunación durante examen de postulación

La información compartida por la Defensoría del Pueblo es correcta, pues dicho Decreto Supremas señala que se deberá solicitar el comprobante de vacunación si el ciudadano desea ingresar a espacios cerrados como centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamentos, tiendas en general, conglomerados comerciales, tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas, restaurantes y afines, casinos, tragamonedas, cines, teatros, bancos, entidades financieras, templos, lugares de culto, bibliotecas, museos, centros culturales, galerías de artes, asociaciones deportivas, eventos empresariales y profesionales, peluquerías, barberías, spa, baños turcos, saunas, baños termales, coliseos y gimnasios.

Sin embargo, publicaciones previas de la Universidad Nacional de Cajamarca en las que se recuerda a los postulantes sobre las medidas de bioseguridad adoptadas por la pandemia que venimos atravesando, se da a entender que la evaluación se realizará en aulas. Si bien se menciona la necesidad de abrir las ventanas de estas para una correcta ventilación, se está hablando de espacios cerrados.

MEDIDAS ADOPTADAS

Horas antes, la casa de estudio había publicado en su sitio web un comunicado donde se señala que, tras una capacitación llevada a cabo el 10 de diciembre, la universidad había acordado seguir algunos lineamientos para evitar la propagación del virus de la COVID-19.

Defensoría del Pueblo pide a Universidad Nacional de Cajamarca no solicitar carné de vacunación durante examen de postulación

“Según los lineamientos indicados por el gobierno, las personas mayores de 18 años deberán acreditar dos dosis según esquema de vacunación; en caso de no contar con lo requerido respecto a este punto y solo si presentase alguna condición médica que se lo haya impedido, deberán presentar en el momento de ingresar dicho informe médico firmado y sellado por el especialista, quien recomiende textualmente no vacunarse. Los postulantes menores de 18 años que solo cuenten con una dosis y que al momento del examen aun no les corresponda colocarse la segunda dosis, también podrán ingresar presentando su copia de carnet de vacunación”, señala la misiva.

Defensoría del Pueblo pide a Universidad Nacional de Cajamarca no solicitar carné de vacunación durante examen de postulación

Luego de darse a conocer el pedido de la Defensoría del Pueblo, la casa de estudios dio a conocer un nuevo comunicado en el que anunciaba que daba un paso atrás respecto a la medida señalada. En dicha publicación se vuelve a señalar que el Decreto Supremo emitido por el gobierno no incluye a las actividades académicas dentro de la lista de espacios cerrados que deben solicitar el carné de vacunación al momento del ingreso. “En tal sentido, los postulantes no están obligados a presentar su carnet de vacunación de Covid-19 para acceder a rendir su Examen programado para el domingo 12 de diciembre del presente”, se lee líneas más abajo.

SEGUIR LEYENDO