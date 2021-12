César Vega confesó que le diagnosticaron “obesidad tipo 1″ y que afecta a su desempeño en El Artista del Año

César Vega confiesa que se sorprendió al saber que tiene problemas de sobrepeso. (Foto: Difusión)

Uno de los participantes más carismáticos de El Artista del Año es el cantante de salsa César Vega, quien ha venido semana tras semana demostrando su talento en la pista de baile y canto. Sin embargo, el pasado 04 de diciembre cayó por segunda vez consecutiva en sentencia.

Cabe resaltar que se libró de su primera eliminación al vencer en votos a Yahaira Plascencia y Claudia Serpa, siendo esta última retirada por no alcanzar la votación suficiente del público. Luego de terminar el programa el salsero fue abordado por la prensa, en donde dejó en claro que de continuar en la competencia sorprendería al jurado.

“Si yo sigo en el programa, que es lo que quiero, van a ver mas cosas de César Vega, yo me estoy atreviendo a hacer cosas nuevas y estoy muy feliz por todo lo que estoy aprendiendo”, señaló.

Por otro lado, fue consultado sobre su aspecto físico puesto que Gisela Valcárcel bromeó con ello durante la emisión del reality. El cantante confesó que le diagnosticaron obesidad y que por ello, seguirá una dieta estricta.

“Estoy siguiendo una dieta, no tan estricta como la que seguía antes debido a que tampoco es bueno seguir algo tan estricto cuando uno está empezando a bajar de peso porque te genera ansiedad. Yo necesitaba la opinión de un profesional y me la dio, no sabía que tenía obesidad tipo 1″, confesó para los medios de comunicación.

Asimismo, manifestó que estar subido de peso le juega en contra en el programa conducido por la popular “Señito” puesto que afecta su desempeño en el baile y canto.

“Yo sólo pensé que estaba subido (de peso) nada más pero es de preocuparme porque yo quiero estar ágil. Quiero dar mas cosas en el escenario y esto afecta no solo al desempeñó sino a la voz, al físico y todo eso. Yo sí me voy a poner a dieta en régimen o de alguna otra manera buscar otras opciones”, concluyó.

“SÍ ESTOY ENAMORADO”

Durante la entrevista, a César le preguntaron por la relación sentimental que mantiene con la madre de su hija, Suu Rabanal, vocalista de la orquesta Son Tentación. El cantante dejo entrever que no estaría pasando por el mejor momento en ese aspecto de su vida.

“El amor no se acaba de la noche a la mañana, de hecho, nunca he hablado de estos temas, pero estoy preparado para hacerlo. Yo siempre he dicho que todas las relaciones tienen altos y bajos, pero siempre se puede llegar a solucionar, sería muy bueno para mi vida”, indicó.

Sin embargo, al ser consultado si todavía se encuentra enamorado de la salsera, contestó: “Se podría decir que todavía sí, por su puesto que sí, todavía hay amor”.

¿SUU RABANAL EN EL ARTISTA DEL AÑO?

Finalmente, no descartó la idea de invitar a la cantante para que sea su refuerzo en la próxima gala del 11 de diciembre. Vega se mostró entusiasmado por dicha propuesta.

“Por supuesto, nosotros tenemos una relación muy bonita, nosotros somos padres de una niña increíble, es el amor de mi vida y sé que de ella también la luz de sus ojos. Ella estaría dispuesta a apoyarme si es que así lo quiere o si el destino lo dice. Yo muy feliz que ella pueda ayudarme y no perderme ningún versus”, concluyó entre risas.

