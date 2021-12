SMP: Joven cae de azotea tras ser atacado por perro de raza pitbull

La caída pudo ser registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Un joven de 32 años que alquilaba desde hace tres meses parte de una casa ubicada en la urbanización Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres, cayó de la azotea del inmueble de dos pisos tras ser atacado por el perro de raza pitbull de propiedad de los dueños de la vivienda.

El hombre identificado como Jhon Albert Llontop había subido a la azotea para verificar que su vehículo, que estaba estacionado en la calle, no había sufrido algún robo.

La pareja de Llontop, quien vivía con él, señaló al noticiero Buenos Días Perú que la dueña habría soltado a su perro en la azotea sin darse cuenta de la presencia del joven, fue entonces que el animal corrió hacia él para atacarlo.

Llontop, que se encontraba al borde de la azotea, intentó retroceder para evitar que el perro lo muerda, pero tropezó con un pequeño muro de ladrillos y cayó al asfalto desde una altura de 5 metros y medio, aproximadamente.

La caída pudo ser registrada por las cámaras de seguridad de la zona. El joven quedó tendido en el asfalto, sin poder moverse y con varios huesos fracturados.

La joven también señaló que un vecino le dijo que el perro ya habría mordido a otra persona

PIDEN AYUDA

María Antonia Quinto, paraje del joven herido, detalló que él fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia.

“Él está bien, pero tiene fracturas en el brazo. No puede moverse. No puede trabajar, no podemos costear los gastos de casa. Ahorita si está consciente. Yo la verdad me siento muy mal de verlo así”, contó al noticiero.

Añadió que su pareja requerirá ser operado en algunas semanas, por lo que dio su número para recibir alguna ayuda 990099778.

También indicó que los dueños del pitbull se comprometieron a colaborar con los gastos de la recuperación del joven, la cual podría durar hasta un año, pero hasta ahora no lo han hecho.

BUS ATROPELLÓ A PERRO EN SMP

Por otro lado, a fines de octubre, un accidente ocurrió en la Avenida Los Olivos en el distrito de San Martín de Porres, cuando un bus de transporte público atropelló a un perro que intentaba esquivarlo. Las cámaras de seguridad registraron el penoso momento cuando el animal desorientado en la pista fue atropellado por una unidad de la empresa Lipecsa. Lejos de detenerse a ayudar al animal, el conductor sigue su camino.

Los testigos no conocían al dueño de la mascota, pero buscaron socorrer al perro que quedó moribundo. Un mototaxista es quien detiene el tráfico y pone al animalito en la vereda, para que no le hagan más daño. “Podría haber sido un niño”, señala alarmada una vendedora ambulante a las cámaras de ATV Noticias.

La reportera se acercó a las oficinas de Lipecsa en San Martín de Porres y fue atendida por un representante de la empresa, pero no brindó mayores datos de la identidad del chofer responsable del accidente. El encargado solo atina a decir que en el video se puede ver que la mascota se mete en el camino del bus, “el conductor que atropelló es uno de los más tranquilos”, comentó.

La reportera lo encaró y expresó su preocupación que diga eso. “El conductor ha podido frenar”, replicó. Pero el hombre cortaba la conversación: “Cualquier cosa lo puede hablar con la parte legal de la empresa”.

El video del atropello se compartió en redes sociales donde generó un rechazo generalizado. Pero no es la primera vez que dicha empresa de transportes está metida en un escándalo. Anteriormente, un usuario de redes sociales denunció a un conductor de nacionalidad venezolana que manejaba un bus sin mascarilla. El chofer reaccionó y casi le quita el celular para que no lo denuncie.

