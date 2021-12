Walter Ayala dispuesto a defender a Pedro Castillo ante el Congreso: “Si me llaman yo voy, soy un soldado”

El presidente de Perú, Pedro Castillo, junto a su exministro de Defensa, Wálter Ayala. Foto: EFE/Paolo Aguilar

Aunque dejó de pertenecer al Ejecutivo hace semanas, el exministro de Defensa, Walter Ayala, busca mantenerse al lado del presidente Pedro Castillo. Ayer, presentó una acción de amparo contra el Congreso en busca de suspender el trámite de la moción de vacancia por incapacidad moral impulsada por las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular.

Ahora, el abogado se mostró dispuesto a asumir la defensa legal del mandatario en caso de que la moción de vacancia presidencial sea admitida a debate en el pleno del Parlamento y el mandatario sea citado a rendir cuentas ante los legisladores.

“Yo no me ofrezco, pero sí me llaman yo voy. Como lo dije, yo soy jurista y profesor de Derecho Constitucional. Si me llama un cliente, yo estoy llano a prestar mis servicios. [¿El presidente podría ser su cliente?] Si él me llama, con mucho gusto…”, declaró a Radio Exitosa.

“Pedro Castillo no me ha dicho que sea su abogado, pero estamos a la orden. No me ofrezco. Pero si me llaman yo voy, soy un soldado”, agregó.

En cuanto a la acción de amparo presentada el día de ayer ante el Poder Judicial, Walter Ayala consideró que se suspenda el trámite de vacancia debido a que el Congreso está cometiendo un “abuso de derecho” al promover la destitución presidencial.

“La acción de amparo la he puesto porque soy un ciudadano peruano y profesor de Derecho Constitucional que no puede aceptar un abuso de derecho que está cometiendo el Parlamento”, señaló.

“La vacancia no es un control político, la vacancia no es acción, la vacancia es constatar un hecho y declarar. Ahora si nos vamos a sanción o debate de pruebas, eso está regulando en lo que es infracción a la Constitución, regulada en el artículo 89″, continuó.

De otro lado, el exministro manifestó que confía en la inocencia de Pedro Castillo y cree en su versión de lo ocurrido en torno a las reuniones extraoficiales que llevaba a cabo en una vivienda de Breña.

Asimismo, aseveró que, si algún miembro del Ejecutivo miente en cuanto a dichas reuniones, debería dar un paso al costado. Esto en relación a las declaraciones que contradicen al jefe de Estado del ahora ministro de Defensa, Juan Carrasco.

“El presidente dice que son temas personales, pero el ministro de Defensa (Juan Carrasco) dice que han hablado de temas laborales e incluso temas de seguridad nacional, algo así escuché. Acá alguien está mintiendo, yo le creo al presidente. Si el ministro está mintiendo, debe dar un paso al costado”, expresó.

ARGUMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

La acción de amparo resalta que con el proceso de vacancia se viene vulnerando el principio de separación de poderes, la estabilidad jurídica, el principio de legalidad, razonabilidad y abuso del derecho.

Además, considera que la moción de vacancia no cumple con los estándares y parámetros establecidos para ello dentro de la Constitución Política.

En la acción de amparo, Walter Ayala solicita al Congreso abstenerse de pedir una vacancia por incapacidad moral permanente hasta que se defina dicho concepto.

Esta es la acción de amparo:

