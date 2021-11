Pedro Suárez Vértiz envía duro mensaje a Yonhy Lescano tras agresión: “No seas llorón”

Pedro Suárez Vértiz furioso con Yohny Lescano. (Foto: Instagram)

Pese a que no aparece en público, el cantante Pedro Suárez Vértiz se mantiene bastante activo en sus redes sociales, donde emite topo tipo de opinión. En una de sus últimas publicaciones, el música se dirigió al político Yonhy Lescano para llamarlo ‘llorón’ por exigir en más de una ocasión la agresión que sufrió.

Como se recuerda, uno de los líderes de Acción Popular fue golpeado en la puerta de su casa por el grupo extremista de derecha La Resistencia. Las imágenes fueron difundidas en las redes y la Fiscalía inició una investigación ante el reclamo del político.

Esto causó gran indignación en Pedro Suárez Vértiz, quien recordó que las autoridades hasta la fecha no han realizado ninguna investigación para hallar a los culpables de la agresión contra el ciudadano Richard Muro.

“ Lescano no seas llorón. Estamos de acuerdo con qué hay que investigar toda agresión así sea con el pétalo de una rosa. Pero lo que me parece muy ruin de tu parte, es que sabiéndose públicamente que no se ha movido un dedo por el ciudadano Richard Muro , exiges una “investigación forzosa” por la agresión que sufriste, como si fueras prioridad. Cuando no tienes ni siquiera un rasguño”, remarcó.

Asimismo, el músico peruano le pidió a Yonhy Lescano que deje de presentarse en los diferentes medios de comunicación quejándose de su agresión y mueva sus influencias para que se de a conocer a los agresores de Richard.

“Así que no lloriquees más en todos los medios. Más bien mueve tus influencias para que hallemos a quienes casi matan al señor Muro . Porque tú estás intacto. Muy mal también por algunos conductores de noticiarios por hacer un escándalo por prejuicios relativos y olvidarse de los que masacraron a Richard Muro, que siguen sin castigo o investigación alguna”, sentenció.

Pedro Suárez Vértiz arremete contra Yohny Lescano en redes. (Foto: Instagram)

PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ SE ALEJA DE LOS ESCENARIOS POR ENFERMEDAD

Pedro Suárez Vértiz es un músico, cantante, compositor, productor y escritor peruano. Tras pertenecer al grupo Arena Hash, con quien realizó dos álbumes, inició una exitosa carrera como solista. Era el rockero peruano con mayor proyección internacional, viajaba constantemente a Estados Unidos y varios países latinoamericanos.

Sin embargo, debido a una enfermedad llamada Disartria o síndrome neuromuscular bulbar decidió retirarse de los escenarios. En el 2011 optó por no dar entrevistas, pues este mal era cada vez más notorio.

FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN CONTRA LA RESISTENCIA

La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco – Barranco inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables de la agresión al excongresista y ex candidato presidencial Yonhy Lescano registrada en su vivienda en la víspera, informó el Ministerio Público.

El fiscal Óscar Quevedo Salaverry, a cargo de las indagaciones por los delitos de lesiones leves y disturbios, ha programado diligencias para el esclarecimiento de los hechos como la toma de declaraciones, la revisión del registro de las cámaras de seguridad, entre otras.

Según la denuncia policial formulada por Lescano, un grupo de al menos 30 personas- presuntamente integrantes del grupo “La Resistencia”- lo agredió al ingreso de su vivienda, la tarde del último miércoles.

