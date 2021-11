Walter Gutiérrez, gobernador interino de Arequipa, murió esta mañana

Covid 19 acabó con la vida de gobernador interino.

Esta mañana se dio a conocer que el Gobernador interino de Arequipa, Walter Gutiérrez falleció por causas del COVID 19.

Como se recuerda, el ex funcionario estuvo en el cargo, luego de que Elmer Cáceres, gobernador de esta ciudad, estuviera detenido bajo prisión preventiva tras ser investigado por actos ilícitos.

Según primeras informaciones, Walter Gutiérrez se encontraba internado en cuidados intensivos, pero no logró salir de este cuadro causado por el coronavirus. Había ingresado el ultimo viernes por baja saturación e insuficiencia respiratoria aguda.

Como se sabe, el vicegobernador regional Walter Gutiérrez Cueva asumió de manera interina la dirección del Gobierno Regional de Arequipa este 25 de octubre. Tras esto, no fue necesario un acuerdo del Consejo Regional u otra entidad, ya que sus facultades para situaciones como la ocurrida con Elmer Cáceres “no incluyen la designación del gobernador interino, ya que esta sucesión es automática”.

¿QUÉ PASÓ CON ELMER CÁCERES, GOBERNADOR DE AREQUIPA?

Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, Elmer Cáceres, es sindicado como líder de la presunta organización criminal ‘Los Hijos del Cóndor’, el cual pedía a sus consejeros no admitir a trámite los pedidos de interpelación que pudieran presentarse tanto en su contra como contra su personal de confianza que ocupan cargos expectantes en el GRA.

Asimismo, la investigación indica que Cáceres captó al 50% de consejeros regionales a los que ofreció la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como terrenos del Estado, para que no lo fiscalicen y lo apoyen incondicionalmente en todos los contextos funcionales.

Durante su captura, también cayeron otros 10 funcionarios durante un mega operativo. Entre los consejeros que fueron puestos en custodia por la policía figura el ex futbolista del Melgar FC, Universitario de Deportes y de la selección peruana, Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga.

También fueron detenidos Napoleón Ocsa Flores (Gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes), Gregorio Urbano Palma Figueroa (Gerente General del Gobierno Regional de Arequipa), Mario Jacobo Jacobo (Presidente de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas Sol Radiante de Majes Asesor del Gobernador Regional de Arequipa), Ronald Bernal Huarca (Consejero Regional), entre otros.

Cabe mencionar que esta semana se terminará la audiencia de prisión preventiva contra el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y otros siete investigados, así lo dio a conocer el juez José Málaga Pérez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios.

El magistrado informó que durante las primeras audiencias se ha concluido el debate con relación al requerimiento de prisión preventiva contra el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica; el exgerente general del gobierno regional, Gregorio Palma Figueroa; el consejero regional, Ronal Veto Bernal Huarca, y del gerente del Proyecto Especial COPASA (Cooperación para el proceso de Autodesarrollo Sostenible de Arequipa), Marcelo Córdoba Monroy.

UNA DEFENSA MUY BAJA

Según el Gobernador Elmer Cáceres, no existen pruebas suficientes en su contra y que todo esto se trataría de un ensañamiento contra él por ser mestizo y de la provincia de Caylloma. Eso dijo durante la audiencia de apelación de la orden de detención preliminar el pasado 27 de octubre.

“Siempre he sido marginado por mi condición de provinciano, quizás por mi color de piel. La exgobernadora Yamila Osorio está en España y tiene serios juicios con pruebas fehacientes y sin embargo está libre, le dan libertad al exgobernador Juan Manuel Guillen que tiene juicios con pruebas. Le dan libertad al alcalde Omar Candia que tiene juicios. ¿Por qué conmigo quieren ensañarse? No hay pruebas concretas, solamente cuentos y chismes. Yo realmente no entiendo, me siento discriminado.”, sostuvo.

