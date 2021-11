¿Mirtha Vásquez dejará la PCM?: “Estaré en el cargo hasta que este país tenga un poco de estabilidad”

| Foto: Agencia Andina

Mirtha Vásquez se encuentra en el ojo de la tormenta tras sus últimas disposiciones como titular de la PCM. La primera Ministra está siendo duramente cuestionada por el cierre de cuatro proyectos mineros.

A través de una entrevista con La República, Vásquez respondió estas y otras interrogantes sobre las acciones que está tomando acompañando a la gestión de Pedro Castillo.

“Debo reafirmar el compromiso de este Gobierno de respetar la estabilidad jurídica, las normas legales. Estamos siempre reafirmando nuestro apoyo a la inversión privada, especialmente a actividades como la minería. Nosotros no hemos ido a decretar el cierre de nada. Lo que sucede es que hay cuatro unidades mineras que vienen trabajando desde hace varios años y que ya están en proceso de cierre, algunas en cierre final inclusive”, sostuvo la premier.

“Lo que quiero decir es que no se ha decretado ningún cierre de minas, lo que estamos diciendo es que vamos a garantizar la etapa de cierre conforme a ley, para que se cumpla en los términos establecidos por la norma. Y solo se va a aplicar para estas cuatro minas, no para otras unidades de Ayacucho ni otras zonas”, agregó.

Sin embargo, lo que llamó la atención es la forma cómo respondió cuando le consultaron sobre su permanencia como titular de la PCM y su visión como encargada de este sector.

“Le voy a dar una respuesta honesta: creo que estaré en el cargo hasta que este país tenga un poco de estabilidad. Permaneceré hasta que sea necesaria mi presencia para la estabilidad del país. Ojalá que un día ya no sea útil, que no haya ningún tipo de amenaza. Yo creo, más que nadie, que hay que promover siempre diversos liderazgos. Represento un tipo de liderazgo, pero si hay otro que puede ser mejor que el mío, adelante”, sostuvo.

En ese mismo contexto, Mirtha Vásquez respondió sobre la vacancia a Pedro Castillo tras la moción presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos.

“Desde que terminaron las elecciones, fuerzas políticas se han dedicado a socavar la legitimidad de este Gobierno. Parece que no hubiera terminado la campaña. Se ha visto desde el momento en que no se quisieron aceptar los resultados. Ha habido acciones dedicadas a generar inestabilidad”, manifestó

”Tenemos a los grupos políticos identificados, que están tras esa pretensión, que no son los mismos que ahora han presentado este documento para una vacancia. No hay nada nuevo. Sí es importante reafirmar que hay fuerzas democráticas y confío en ellas y en la voluntad de la población que quiere que se respete su voto. Es un atentado no solo contra la voluntad popular, también contra la democracia misma”, agregó.

Un tema que no pudo faltar sobre la mesa, fue la consulta sobre el posible indulto a Alberto Fujimori, la presidenta del Consejo de ministros, aseguró que este tema no está dentro de su agenda.

“En este Gobierno no nos guiamos por ningún tipo de venganza. El tema del indulto a Fujimori no está en agenda. Si en algún momento se solicita y se acredita fehacientemente que hay una persona cuya vida peligra, seguro se evaluará. Para eso existe una ley”, puntualizó.

“Creo que sí, la democracia está en peligro y no es nuevo. Es un proceso que viene desde hace varios años, en el que hay sectores que quieren generar un proceso de obstaculización a las fuerzas democráticas”, finalizó.

