Google Classroom: conoce las nuevas opciones sin necesidad de tener conexión a internet

Google Classroom: conoce las nuevas opciones sin conexión a internet. (Foto:Composición)

Google trae buenas noticias a todos sus usarios. Es así que la plataforma estadounidense anunció la incorporación de tres nuevas funciones para mejorar el servicio de Google Classroom y una de ellas consistirá en el uso de esta plataforma sin la necesidad de tener conexión a internet con el fin de generar una educación híbrida y un mayor uso de la plataforma a nivel mundial.

Es importante tomar en cuenta que esta plataforma educativa ha sido usada por diversas empresas, colegios y universidades con el fin de continuar con la educación que se vio afectada con la aparición del COVID-19, ya que casi todos los países tuvieron que tomar medidas drásticas como dejar de lado la educación presencial y sustituirla por un sistema virtual.

No obstante, muchos países pudieron adaptarse de forma rápida, debido al gran avance tecnológico que poseen, pero muchos otros no, y ese es el caso de Perú, quien no cuenta con un sistema de educación y tecnología que abarque cada rincón del país. Por ello, muchos niños de zonas recónditas optaron por dejar los estudios y dedicarse a las labores domésticas. Una triste realidad.

Frente a la gran demanda de las plataformas tecnológicas, aparecieron más opciones para ser usadas de forma gratuita. Sin duda esta ‘nueva modalidad’ crea una mayor estadía de las personas en internet y los dispositivos.

El lado bueno es que tanto alumnos como profesores descubren nuevas herramientas que les pueden ser útiles en distintos ámbitos.

Classroom sin internet

Google lanzó una solución para que su servicio de Google Classroom pueda ser utilizado sin tener internet y además desde cualquier dispositivo.

“Los estudiantes ahora pueden continuar trabajando y aprendiendo incluso sin conexión o cuando se encuentran con conexiones a internet irregulares. Los estudiantes tienen la opción, cuando están online, de descargar los archivos adjuntos de las tareas en su teléfono para verlos y editarlos más tarde cuando estén sin conexión”, explicó Google.

Google Classroom. (Foto:Captura)

Se debe de tener en cuenta que el acceso a Google Classroom puede ser sin internet, pero a través de un dispositivo Android. Por ese motivo se debe de descargar la app Classroom para Android y además solo podrás conectarte a la reunión, mas no podrás enviar o descargar documentos, lanzar preguntas y respuestas, debido a que esas opciones por el momento aun requieren de una conexión a internet.

“En muchos países del mundo, las inversiones que hemos realizado en nuestras aplicaciones móviles ya han ayudado a decenas de millones de estudiantes a seguir aprendiendo de forma remota mediante el uso de teléfonos personales o compartidos”, comunicó Google.

Google indicó que el modo sin conexión brinda a los estudiantes la flexibilidad de llevar el trabajo escolar a cualquier lugar y seguir aprendiendo sobre la marcha.

Escaneo en Classroom

Otra de las opciones que la plataforma habilitó es la del escaneo y consistirá en adjuntar varias imágenes y combinarlas para que conformen un solo archivo. Esta opción mejorará la interacción entre los profesores y los alumnos, ya que podrán enviar sus archivos en un solo paso.

“Estas mejoras ayudarán a los estudiantes a enviar sus tareas de manera más eficiente, incluso si tienen prisa por cumplir con una fecha límite”, se lee en el comunicado de Google.

Mejoras para profesores

Aquellos maestros que utilizan el celular para dar clases no se quedan atraás. Las mejoras también son para ellos.

Ver y calificar las tareas en Classroom será más sencillo, ya que podrán deslizarse sin problemas entre la lista de estudiantes, dar retroalimentaciones de forma individual y dejar comentarios en las tareas con el fin de que el estudiante identifique las áreas en las que se equivocó o que más destacó.

SEGUIR LEYENDO