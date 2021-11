Liga 1 2022 no contaría con bolsa de minutos, pero sí con otras obligaciones

Jostin Alarcón aportó en la bolsa de minutos de Sporting en la temporada 2021. Foto: Liga 1.

La Liga 1 2021 está pronto a finalizar y el mejor del año saldrá entre Alianza Lima y Sporting Cristal, dos de los más regulares en el presente torneo, pero la Liga 1 2022 ya se viene planificando y habrán algunos cambios en el formato, por ejemplo: la bolsa de minutos ya no existiría. Por otro lado, vuelve el torneo de reservas y otros grandes cambios.

Promover a los menores del fútbol peruano y cómo hacerlo es una discusión de todos los años. La regla se creó para el Descentralizado del 2008, un año después de que los ‘Jotitas’, con Reimond Manco a la cabeza, clasificaran a la Copa del Mundo Sub-17. La FPF y la ADFP decidieron obligar a los clubes a cumplir con 1170 minutos en el Apertura y Clausura con futbolistas de 19 años, en ese entonces categoría 1989.

Desde entonces y sin pausa, los clubes acataron la regla y se vieron forzados a involucrar jugadores jóvenes en su plantilla principal, algo que a muchos les fastidió y a otros les agradó. Sin embargo, a poco de que finalice el año se tiene entendido que esta requisito dejará de funcionar en la próxima temporada, según información de Gustavo Peralta.

Por otro lado, a lo que si estarán obligados los clubes es a tener cinco jugadores sub20 en la plantillas, más no en la cancha. Además, el Torneo de Reservas, que paró por la pandemia del COVID-19, volvería en el 2022 tanto en la primera división como en segunda. Recordemos que el próximo año 14 equipos disputarán el ascenso.

Un dato importante es que la la Liga Profesional tiene planeado iniciar el campeonato de la próxima temporada en quincena de enero y ya no para el mes de marzo. Esto con la idea de que los equipos lleguen con mejor ritmo a los torneos internacionales. Además, la Copa Bicentenario se realizará entre los 18 clubes de la Liga 1 y 14 de la Liga 2, estos podrán contar con los jugadores de reserva y solo se permitirá cuatro extranjeros.

Este año regresó un torneo de menores sub18 con la Copa Generación. Foto: Liga Profesional.

GREGORIO PÉREZ HABLÓ DE LA BOLSA DE MINUTOS.

Hace algunas semanas, Gregorio Pérez, técnico de Universitario, hizo su postura por esta regla. “No estoy de acuerdo con la bolsa de minutos. Todos pregonamos para que jóvenes del club tengan su aparición, pero que esto no sea obligatorio. Me pregunto cuántos futbolistas por obligación se ponen y luego cuántos quedan libres en los planteles, no hay un registro donde se diga que continúan al otro año”, comentó.