Melissa Paredes ayuda a su hija con sus tareas y envía claro mensaje: “Yo le preparaba sus trabajos”

Melissa Paredes ayuda en sus actividades escolares a su hija. (Foto: Instagram)

Tras llegar a un acuerdo con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes no deja de lucirse al lado de su pequeña hija, pero además cada vez que puede no duda en enviarle un dardo a su aún esposo, quien señaló en su demanda que la exconductora de televisión no se encontraba al tanto de las clases de su pequeña.

En la documentación que presentó el futbolista, él adjuntaba diferentes chats y audios que demostrarían que la modelo no se hacía cargo de la educación de la menor, al punto que ni conocía a sus profesoras.

Luego de hacerse público todos estos detalles, Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un clara indirecta a Rodrigo Cuba. Ella aparece al lado de su pequeña ayudándole a prepararse para su exposición.

“ Como siempre la que le preparaba de noche todos sus papelógrafos y trabajos. La diferencia es que hoy lo hice en el día ”, escribió la exreina de belleza mientras ayudaba con sus actividades con su hija.

Asimismo, la modelo publicó otro video con fecha del 23 de julio recordando que ella sí estaba al tanto de las clases de su hija, por lo que la versión de Rodrigo Cuba no sería totalmente cierta.

De esta manera Melissa Paredes demuestra que pese a que tiene que compartir la custodia de su hija con el futbolista, ella nunca va a dejar de interesarse por su pequeña a pesar de todos los problemas legales que tuvo.

Melissa Paredes ayuda a su pequeña con las tareas del colegio. (Foto: Instagram)

MELISSA PAREDES PRESUME LAS FLORES QUE RECIBIÓ

A tan sólo una semana de haber conciliado con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes sorprendió a más de uno al presumir en redes sociales que había recibido un ramo de rosas rojas. ¿Quién se las mandó?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de América Hoy se ha dedicado a compartir con todos sus seguidores su proceso de mudanza.

Sin embargo, mientras decoraba su hogar con la temática navideña se dio con la sorpresa que alguien le había enviado un gran ramo de rosas rojas.

“Miren esta sorpresa, llegando a casa”, expresó mientras mostraba el detalle. “¿Y esta maravilla? Recién voy a ver de quién es”, sostuvo.

Lo que llamó la atención de los internautas fue que Melissa no dio más detalles sobre el remitente. En lugar de ello, subió más historias del presente.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LA SORPRENDEN CON ROSAS

En octubre de 2021, poco tiempo antes de emitirse el ampay de Melissa y Anthony Aranda, la modelo grabó el momento exacto en el Rodrigo Cuba la sorprendió con un tierno regalo.

Cuando se encontraba bailando al ritmo de “Cúrame” de Rauw Alejandro para un video de TikTok, el futbolista la interrumpió durante unos instantes para entregarle un ramo de rosas rojas.

Lo curioso de este momento es que Melissa señaló que para ese entonces ya se había separado de Cuba, puesto que le había confesado sus sentimientos por el bailarín meses atrás.

