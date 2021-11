Jean Deza y sus romances con Shirley Arica y Jossmery Toledo que terminaron en escándalo y denuncia

Jean Deza y sus polémicas relaciones con Jossmery Toledo y Shirley Arica. (Foto: Instagram)

Jean Deza no solo ha brillado en el campo de juego por sus buenas actuaciones con los equipos peruanos que ha representado, sino también por los diferentes escándalos extradeportivos que protagonizó, además de sus mediáticas relaciones.

En algún momento el ahora exfutbolista fue considerado para representar a la selección peruana, pero debido a las constantes indisciplinas, sus chances de volver a vestir la ‘blanquirroja’ se volvieron nulas.

Asimismo, el año 2020, Jean Deza hizo más noticia en el mundo de la farándula que en el deportivo, pues el programa Magaly Tv: La firme lo captó en más de una ocasión incumpliendo la concentración del club Alianza Lima, equipo que lo contrató aquel año de cara a la Copa Libertadores.

Ahora el deportista hace noticia por anunciar que se retira de forma definitiva del fútbol profesional. A través de sus redes sociales el ‘ratón’ agradeció el interés de los clubes, pero señaló que ya no volverá al campo de juego.

SU RELACIÓN CON SHIRLEY

Aunque ellos contaron que hace muchos años atrás habían tenido un corta relación sentimental, Jean Deza y Shirley Arica fueron grabados en más de una oportunidad en diferentes reuniones.

En marzo del 2020, la modelo confirmó para las cámaras de Magaly Tv: La firme que había decidido iniciar nuevamente un romance con el futbolista, esto pese a las críticas de los hinchas de Alianza Lima.

Desafortunadamente la relación no duró mucho tiempo y terminaron distanciándose. Según la popular ‘Chica Realidad’, su romance llegó a su fin debido a que ella no contaba con el tiempo suficiente para estar al lado del futbolista, quien siempre le exigía verse.

Además, tiempo después, Shirley Arica apareció en el programa de Magaly Medina para contar detalles de la tormentosa relación que tuvo con Jean Deza, a quien acusó de haberla agredido físicamente, pero que no denunció por vergüenza.

“ Él sabe perfectamente que yo tengo todas las pruebas. Yo tuve que ir a una clínica. (…) No lo he denunciado. Me dio vergüenza porque no quería hablar más del tema, porque he sufrido un episodio similar cuando me rompieron la clavícula y por vergüenza me quedé callada ”, contó la modelo.

JOSSMERY TOLEDO LLEGÓ A SU VIDA

Ese mismo año, 2020, Jossmery Toledo se convirtió en toda una celebridad por un tiktok que grabó con su uniforme de la policía. Ella reveló que conoció a Jean Deza por amigos en común y de inmediato se enamoraron, por lo que iniciaron un romance que hicieron público rápidamente.

La expolicía en ese momento demostró que realmente amaba al futbolista, al punto que viajó a Puno para quedarse unas semanas con él debido a que en ese momento se encontraba jugando para el Binacional.

Pese a que tenían poco tiempo juntos, la pareja decidió irse a vivir juntos a un departamento ubicado en una zona exclusiva del distrito de San Isidro.

Ellos siempre publicaban fotos en sus redes sociales mostrando lo muy enamorados que estaban; sin embargo, de la noche a la mañana, la relación llegó a su fin, esto luego que Jean Deza publicara una foto bastante cariñoso con Shirley Arica.

Luego de darse a conocer su ruptura, Jossmery Toledo se presentó en el programa Magaly Tv: La firme para contar cada detalle de su rompimiento, entre los que destacaron una escena de violencia por parte del futbolista.

La modelo en ese momento lo acusó de haberla golpeado e insultado, por lo que acudió a una comisaria para denunciarlo por violencia física y psicológica, esto en medio de dimes y diretes por un presunto robo por parte de la expolicía, pues el deportista señaló que se llevó su ropa y joyas, valorizados en 40 mil soles.

