Haydeé Cáceres gana premio a la Mejor actriz en festival australiano por “El corazón de la luna”

Haydeé Cáceres es premiada por su protagónico en la cinta peruana "El corazón de la luna", de Aldo Salvini. (Créditos/Ministerio de Cultura)

¡Orgullo peruano! Haydeé Cáceres ha sido reconocida con el premio a la Mejor actriz en el Sydney Science Fiction Film Festival (Festival de ciencia ficción de Sídney) por su protagónico en El corazón de la luna. La película dirigida por Aldo Salvini tuvo su estreno mundial en el Festival Sci-Fi London y ahora se proyecta en otros países previo a su aún no anunciada llegada a la cartelera nacional de Perú.

“La actriz nacional Haydeé Cáceres obtuvo el premio a la mejor actriz en el @SydSciFiFest en Australia por la película ‘El corazón de la luna’ de Aldo Salvini, proyecto beneficiario de los Estímulos Económicos para la Cultura”, anunció el Ministerio de Cultura a través de su perfil oficial en Twitter.

Haydeé Cáceres ha sido reconocida con el premio a la Mejor actriz en el Sydney Science Fiction Film Festival por "El corazón de la Luna". (Créditos/Twitter)

Dirigida por Salvini, la historia de género ciencia ficción se centra en una mujer mayor abandonada y sin hogar que también es víctima de la indiferencia de la ciudad, pero todo cambia cuando una noche se encuentra un “ángel mecánico” que aparece ante ella. Tras su lanzamiento oficial en Londres (Reino Unido) el pasado 26 de octubre, la cinta nacional se llevó el galardón a la Mejor película en el festival británico para producciones cinematográficas de ciencia ficción.

“Película de la noche de clausura el martes 26 de octubre a las 20.30 y premiada con nuestro Mejor Largometraje. Estreno mundial de ‘MOON HEART’ (‘El corazón de la luna’) de Perú, producido por la Universidad de Lima. Esta extraordinaria película sin diálogos es un drama de fantasía sobre el desamparo con una destacada actuación principal”, había anunciado la organización unas semanas atrás.

El corazón de la luna es una película peruana de Aldo Salvini que ahonda en el género ciencia ficción y drama. Originalmente, el cineasta pensó la idea para un cortometraje, detalló en una entrevista con el portal Cinencuentro, pero más adelante decidió convertir el guion en un metraje de mayor duración. Además, cabe destacar que Haydeé Cáceres no pronuncia ni una palabra en toda la historia: “Es una película que no tiene diálogos, no hay ninguna palabra en toda la película, la señora no dice ni un monosílabo, solo emite algunos sonidos”, indicó el realizador.

“El corazón de la luna” es protagonizada por Haydeé Cáceres. (Foto: Hiromi Shimabukuro)

Además de Cáceres en el protagónico de la cinta, el reparto secundario está conformado por Sergio Velasco, en el papel de un niño, y Bruno Balbuena caracterizado como el extraño robot que acompaña a la mujer. “Quería que tuviera una onda a lo Harryhausen, porque la señora ve un programa de televisión antiguo, un robot que pelea como Ultraman con unos monstruos”, contó también Salvini sobre la inspiración que tuvo para diseñar el personaje no humano.

De momento, la película peruana El corazón de la luna no cuenta con una fecha oficial de estreno en cines de nuestro país.

¿DE QUÉ TRATA EL CORAZÓN DE LA LUNA?

“M está sola, casi invisible para la sociedad, no una indigente, simplemente vieja, pobre, sin hogar e ignorada. Su único amigo es una hormiga solitaria. El mundo de M está lleno de recuerdos nostálgicos y una presencia oscura que la atormenta. Entonces, un día, llega un ‘ángel mecánico’ para ayudarla a cambiar su vida”, es la sinopsis oficial que compartió el Festival Sci-Fi London a través de su página web.

CARRERA DE HAYDEÉ CÁCERES

Haydeé Estela Cáceres Oblitas es una primera actriz peruana. Es egresada del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, donde empezó su carrera como actriz de teatro.

La experimentada artista ha prestado su voz para doblajes de telenovelas brasileñas como Papá Héroe y Señorita Flor. Además, ha participado en obras de radio-teatro como Simplemente María, Natacha y La Fábrica. En su haber tiene numerosas telenovelas, series y películas.

