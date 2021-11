Congreso de la República: esta es la agenda parlamentaria de hoy miércoles 17 de noviembre

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una vista de la fachada del Congreso, en Lima, Perú, Septiembre 30, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

Las comisiones y grupos de trabajo del Congreso de la República continúan con sus sesiones para tratar los temas de su competencia. Conozca aquí la agenda parlamentaria prevista para este miércoles 17 de noviembre.

A las 08:00 horas sesiona la Comisión de Comercio Exterior, grupo de trabajo que ha invitado al director de Políticas de Desarrollo Turístico – Mincetur. El tema a tratar es sobre las políticas y normas del sector turismo, entre otros temas relacionados.

A las 10:00 horas se va a llevar a cabo la sesión del grupo de trabajo Juventud y Deporte, que tiene como invitada a la directora ejecutiva del Pronabec, María Del Pilar Mendoza. El tema a tratar es sobre el proceso de otorgamiento de becas y créditos educativos, así como también del desarrollo de la gestión de acompañamiento y seguimiento integral que se les brinda a los beneficiarios.

A las 11:00 horas se presenta el Fiscal Supremo Provisional de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, Jesús Fernández, en la Comisión de Justicia. El tema de agenda es la denuncia presentada ante la Junta Nacional de Justicia contra la doctora Zoraida Ávalos Rivera, fiscal de la Nación, entre otros temas relacionados.

A la misma hora, sesiona la Comisión de Economía, que tiene como invitado al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke. El tema a tratar es sobre el proyecto de Ley 583/2021-PE que propone la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.

En la tarde, a las 14:00 horas, se lleva a cabo la sesión de la Comisión de Energía y Minas, que tiene como invitado al ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales. El tema a tratar es sobre el estado de su sector, las acciones a desarrollar, las políticas, objetivos y metas formulados, entre otros temas relacionados.

Por último, a las 16:00 horas sesiona la Comisión de Pueblos Andinos, que tiene como invitados al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, y al ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales. El tema a tratar es sobre el estado real y actualizado de la ejecución del plan de cierre de minas, de las unidades Mineras Apumayo, Breapampa, Inmaculada y Pallancata, entre otros temas relacionados.

RENOVACIÓN POPULAR EN CONTRA DE QUE EL CARNÉ DE VACUNACIÓN RESTRINJA EL LIBRE TRÁNSITO

El anuncio del Gobierno de restringir el ingreso a espacios cerrados a aquellas personas mayores de 18 años que no tengan las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, ha generado preocupación en el Congreso de la República.

Así lo demostró el vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien se mostró en contra de la obligatoriedad de la presentación de un carné de vacunación contra la COVID-19 en espacios cerrados, y para trabajadores de una empresa, a partir de diciembre.

En una carta dirigida a la premier, Mirtha Vásquez, el congresista Muñante consideró que la norma del Gobierno compromete derechos constitucionales, además de que solo ahuyentaría del proceso de vacunación a los más jóvenes del país.

“Lo que he manifestado en esa carta dirigida a la Premier es que no se puede boicotear el proceso de vacunación con el cual yo estoy sumamente de acuerdo, no soy un antivacuna, aliento a la población a vacunarse. Lo que estoy en contra es que se utilicen medidas que podrían retrasar el proceso de vacunación en nuestro país, puede generar efectos contrarios”, dijo Alejandro Muñante.

Alejandro Muñante argumentó en RPP que este reclamo lo hace tras las quejas que recibe de los ciudadanos a través de las redes sociales y su despacho parlamentario. Según el parlamentario, las personas se encuentran preocupadas por la obligatoriedad de la norma del Gobierno que afecta el derecho al trabajo y a la libertad de conciencia.

Por último, manifestó que la inmunización contra la COVID-19 debe ser un proceso “libre y espontáneo”.

“Yo lo que incentivo es a la gente a vacunarse porque he visto y he tenido casos de familiares que han muerto producto de esta enfermedad, no me estoy considerando un antivacuna, no estoy en contra del proceso de vacunación. Pero se están violando derechos constitucionales en el afán de procurar la inmunización”, afirmó.

(Con información de Agencia Andina)

