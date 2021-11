Ministerio de Defensa: ¿a quiénes se vocea como el reemplazo de Walter Ayala?

Walter Ayala sigue como ministro de Defensa

El lunes pasado, luego de sostener una reunión entre el ex ministro de Defensa, Walter Ayala y el presidente Pedro Castillo, este finalmente aceptó su renuncia. Cuando se retiró del Palacio de Gobierno, el abogado habría referido que el mandatario estaba evaluando su decisión y a pesar de que la solicitud era ‘irrevocable’, había solicitado que trabaje ‘hasta el último minuto’.

Ayala ha sido señalado por ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente, como un funcionario que ejerció presión para beneficiar a algunos coroneles y en un general que se encontraba en proceso de ascenso en las Fuerzas Armadas. La denuncia planteada también incluye a Castillo y a Bruno Pacheco, secretario general de la Presidencia.

El ex ministro de Defensa mencionó que el mandatario consideró ‘injusta’ su situación y por ello hubo dudas ante su salida.

“No me molesta [la indecisión], me pongo en los zapatos del presidente. Es como si usted tenga un hijo, y mañana le quieran cortar una pierna injustamente, sabiendo que es inocente. Al presidente yo lo veo como un hermano mayor y para que al presidente no lo toquen es que yo me estoy inmolando, estoy asumiendo toda la responsabilidad, política”, subrayó.

Pese a esto, la Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que el presidente finalmente aceptó la renuncia de Ayala y que le daba las gracias por sus servicios.

El diario El Comercio indicó que en reemplazo de Ayala para el Mindef está el general del Ejército Wilson Barrantes, quien en julio encabezó inicialmente el equipo de transferencia de Perú Libre, pero luego fue retirado de su cargo. En el año 2019, llamó a la insurgencia, a través de un video, contra el gobierno de Martín Vizcarra. Y también ha participado en foros con los representantes de Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Además, Barrantes se reunió con el presidente en el Palacio de Gobierno el 9 de noviembre por casi cinco horas seguidas así lo afirmó el portal de Transparencia de la Presidencia. Entre las posibles opciones para tomar el cargo también está el anterior ministro, Jorge Chávez Cresta.

REACCIONES

Lady Camones, la primera vicepresidenta del Congreso, mencionó que después de lo ocurrido, la interpelación de Walter Ayala quedaba sin efecto y que “ya no se dará”. Añadió que si Castillo se tomó su tiempo para definir el futuro del ex minsitro de Defensa es porque probablemente su remplazo este en el aire.

A través de un comunicado, el Congreso de la República informó que por decisión de la titular, Maria del Carmen Alva, la sesión del día de hoy fue cancelada.

Jorge Montoya, el vocero de Renovación Popular, afirmó que al presidente Castillo le ha faltado “carácter” para poner en orden a Ayala.

“El saliente ministro se ha burlado de las instituciones. No nos interesa que vaya a la interpelación, él ya renunció […] El reemplazo tiene que darse rápido, entre las 48 horas [posdimisión], hay una incapacidad absoluta en el Ejecutivo. Lo único que saben hacer en este gobierno es generar crisis ellos mismos”, cuestionó.

DINA BOLUARTE Y VLADIMIR CERRÓN ROMPEN NEXOS POLÍTICOS

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, en una entrevista con Exitosa, dio detalles de su ‘relación’ con Vladimir Cerrón. Durante esta conversación, la titular del Midis acusó al secretario general de Perú Libre, de haber utilizado tanto al presidente Pedro Castillo como a su persona durante la campaña electoral.

Durante el programa Hablemos Claro, Boluarte recordó la columna que publicó Cerrón Rojas a inicios de noviembre, donde precisó que el partido Perú Libre nunca contempló el triunfo presidencial de Castillo Terrones, pues solo les bastaba con pasar la valla electoral.

“Yo lamento mucho la actitud del compatriota Vladimir Cerrón, él sacó un comunicado en que [decía que] en sus cálculos no estaba que Pedro Castillo ganase las elecciones. Él solo quería pasar la valla y tener su bancada. Lo ha dicho públicamente, no lo dice Dina Boluarte, lo ha dicho él mismo”, indicó al mencionado medio.

