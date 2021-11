‘Checho’ Ibarra y Martin Liberman se pelearon en Twitter: “Te subes al carro, seguro quieres chamba en Perú”

Sergio Ibarra y Martin Liberman se dijeron de todo en Twitter tras victoria de Perú ante Venezuela.

‘Checho’ Ibarra, goleador histórico del fútbol peruano, se la tenía jurada a Martin Liberman, luego que este lanzara duros comentarios contra Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors. El exdelantero nacido en Argentina aprovechó tuit de su compatriota, luego del Perú vs Venezuela, para defender a los peruanos.

“Gran victoria de Perú en su visita a Venezuela. Sigue soñando con su segundo Mundial consecutivo al mando de Ricardo Gareca. Los buenos son los de siempre: Cueva, Lapadula, etc. Sostiene pelea a 4 fechas del final”, escribió Martin Liberman.

Tras ello, Sergio Ibarra puso la pierna en alto. “Primero mataste a los jugadores peruanos de Boca Juniors y ahora te quieres hacer el bueno subiéndote al carro. Ya quieres chamba por acá seguro . Quédate por allá mala leche y sigue metido en tu Twitter”, le puso por la misma vía.

El tuit de Martin Liberman y la respuesta de Sergio Ibarra.

Martin Liberman, fiel a su estilo, le respondió. “No, señor. Sostengo mis dichos. Los peruanos en Boca Juniors juegan de mal para regular. Jamás cambio mi postura”. Y cuando todos pensaban que le cruce quedaría ahí, la pelea continuó.

Martin Liberman se defendió con otro tuit tras el comentario de Sergio Ibarra.

El conductor de TV repostéo el comentario de un hincha. “Martin, no te gastes con ese payaso, que ni hablar sabe en TV. Solo está ahí por ser amigo de alguien. No ha hecho mérito alguno. Habla estupideces y a algunos les resulta gracioso”, le escribieron.

“No tengo idea quién es. Solo sé que es un grosero sin ningún conocimiento futbolístico” , señaló después. “De un burro no se espera otra cosa que una patada. Se nota que los intereses pueden más. Lo mío fue claro: en Argentina, Zambrano ha sido mediocre y Advíncula por ahora, flojo. Aguante Perú”, cerró.

‘Checho’ Ibarra insistió: “Ahí está su gran periodista. Le dicen mala leche y saca lo pedante que es. Por culpa de pedantes como este, a los argentinos nos tienen igual en todo el mundo. Allá lo conocen más por su mala leche, que por un buen periodista”.

“Los futbolistas pueden jugar bien o mal, adaptarse o no a sus clubes. Pero siento que es un maltrato decirles ‘mediocres’... y cuando otro juega no utiliza las mismas palabras. No se dejen pisar el poncho, menos por estos frustrados”, finalizó el también panelista de TV.

SEGUIR LEYENDO: