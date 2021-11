¿Cómo hacer que la batería del celular dure más tiempo? Conoce cinco consejos básico para un mejor rendimiento. (Foto: El español)

Los celulares inteligentes o smartphones (en inglés) son una herramienta muy útil en nuestro día a día. Al ser parte de nuestra vida, el uso que les damos es casi ininterrumpido tenga o no internet, motivo por el cual la batería tiende a gastarse con mayor facilidad. Pero descuida porque en esta nota te mostraremos los tips básicos que debes de aplicar para que la batería te dure mucho más tiempo.

Las funciones que suelen buscarse en un smartphone van desde realizar y recibir llamadas, practicidad, llevar clases online, tomar fotografías, mayor almacenamiento o trabajar.

Sin embargo, uno de los puntos que “últimamente exigen los usuarios aparte de la calidad de la cámara es la capacidad y tiempo de duración de la batería”, según indican representantes de realme.

Es importante tomar en cuenta que el celular puede contar una batería potente, pero si no se tienen los cuidados necesarios para que la eficiencia de la batería siga manteniéndose, es probable que comiences a percibir el deterioro de la misma.

Para evitar ello, aquí te mostraremos los tips básicos que debes aplicar en tu celular cuanto antes.

1. Utiliza cargadores originales siempre

La gran mayoría de smartphones pasan por procesos de calidad para saber si la batería y el cargador funcionan sin que uno deteriore al otro. Estos protocolos no son solo para el rendimiento del equipo, sino también para evitar algún tipo de accidente o suceso fatal, garantizando la seguridad del usuario final. Es por ese motivo que debes de utilizar los cargadores originales, ya que cuentan con la garantía de cumplir con la regulación adecuada de voltaje. Así cuidarás tu celular, tu integridad y el de las personas con las que convives. Evita exponerte a cualquier tipo de peligro eléctrico.

2. Evita usar el brillo al 100%

Probablemente utilices el brillo al 100% en tu celular, pero aunque no lo creas esta opción disminuye de forma drástica la duración de tu batería. Te recomendamos que reduzcas el brillo sobre todo en lugares donde no es necesario tenerlo así. Entendemos que en algunas zonas muy soleados sí es necesario pero en zonas oscuras no, ya que puedes ver el contenido de tu pantalla con el 50% de brillo. Hazlo y ahorra el nivel de tu batería.

Conoce cinco consejos básico para un mejor rendimiento de la batería. (Foto:Captura)

3. Activa el modo oscuro

El modo oscuro es vital para un mejor rendimiento y cuidado de la batería del celular. El fondo de la pantalla normalmente sale en color blanco, pero activando este modo el fondo cambiará a negro sin modificar el orden de tus apps u opciones dentro de cada aplicativo. Para una mejor lectura y menos daño a la vista este modo es el más recomendado. No dudes en aplicarlo.

4. Verifica que el bluetooh esté desactivado cuando no lo utilizas

Con el avance de la tecnología se crean más accesorios útiles para optimizar las funciones del celular y brindar más comodidad a los usuarios. La mayoría de estos se usan de forma inalámbrica, por lo que se utiliza el bluetooh para su funcionamiento. Así que si utilizas este sistema, solo hazlo cuando sea necesario y cada vez que termines de emplearlo, desactívalo porque esta conexión termina por gastar tu batería de forma veloz.

No solo eso, sino que por temas de seguridad es necesario que desactives el bluetooh cuando estés fuera de casa o de algún lugar seguro, ya que los hackers aprovecharán cualquier conexión disponible para sustraer información.

5. Utiliza las funciones propias de tu Smartphone

El modo “ahorro de energía o batería” está presente en la mayoría de equipos tecnológicos, es necesario que las utilices para prolongar la vida de tu batería.

Batería de celular. (Foto: María Elena Mamani)

SEGUIR LEYENDO