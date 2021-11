Selección de Chile: Ben Brereton toma clases de español para cantar el himno de su país

Ben Brereton Díaz y su gol ante Venezuela por Eliminatorias. | Foto: Agencia Uno

A pesar de haber transcurrido menos de seis meses desde que se incorporó a la selección de Chile, Ben Brereton Díaz ha sido uno de los jugadores más destacados de su equipo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, hay un aspecto que le falta mejorar para que su integración sea aún mayor: aprender el idioma español.

El delantero nació en Inglaterra y ahí ha pasado toda su vida. En parte por su padre que tiene esa nacionalidad. En cambio, lo poco que conoce de la lengua española solo es a través de su madre. En ese sentido, por el hecho de haber elegido defender al país de su progenitora y para poder cantar su himno antes de cada partido, anunció en una entrevista que está aprendiendo este idioma.

“Tengo clases de español tres veces por semana para aprenderlo y espero cantar el himno al 100 por ciento en la próxima ocasión”, señaló el atacante en un diálogo con el medio chileno ADN Deportes. Y es que en la escuadra ‘sureña’, de acuerdo con el director deportivo de la selección de Chile, Francis Cagigao, solo ha podido intercambiar algunas palabras con Mauricio Isla (exQueens Park Rangers), Claudio Bravo (exManchester City), Alexis Sánchez (exArsenal) y Francisco Sierralta (actual jugador del Watford), quienes han aprendido el inglés durante sus etapas en el fútbol británico.

Además, se refirió al hecho de poder representar al país de su mamá y el cariño que le ha transmitido la hinchada chilena. “Es un gran honor representar al país de mi madre, amo jugar por Chile y el apoyo de los hinchas es increíble”, declaró.

No dejó de lado que el jugar para una selección implica subir su nivel, ya que se codea con los mejores futbolistas de cada país, hecho que lo ha podido corroborar con sus actuaciones, tanto en el Blackburn Rovers, como en ‘La Roja’. “Enfrentar a grandes jugadores también me ha dado confianza para mejorar mi juego y mi rendimiento de goles con Blackburn, lo que he mostrado en la selección. Me siento seguro cuando estoy en la cancha tanto en el equipo como por mi país”, finalizó.

TRAYECTORIA

Ben Brereton Díaz nació el 18 de abril de 1999 en Stoke-on-Trent, Inglaterra. Su madre es chilena y su padre es inglés. A pesar de haber defendido la camiseta de los británicos en selecciones menores, eso no le impidió elegir a Chile para representarlo en la mayor.

Jugó en las divisiones menores del Stoke City. Posteriormente, formó parte del Nottingham Forest donde anotó 15 goles en 20 partidos en la academia del club. Luego no tuvo fortuna y fue traspasado al Blackburn Rovers de la Segunda División inglesa, donde lleva desde el 2018.

ESTADÍSTICAS CON CHILE Y EL BLACKBURN ROVERS

Actualmente viene atravesando un momento impresionante. Y es que lo que va de la presente temporada ha convertido 13 goles en 17 partidos de la Championship.

Entre las características que se destaca de Ben es su versatilidad para jugar por todo el frente de ataque. Aunque en su caso, sus cualidades las explota con velocidad por las bandas, aprovechando el ataque al espacio y su constante llegada al gol. Aun así, tiene mucho margen de mejora dada su juventud.

También cuenta con 9 partidos en su haber con la camiseta del país sureño, con la que ha marcado 3 goles: uno fue en la Copa América 2021 ante Bolivia, otro fue ante Venezuela en la fecha 12 de las Eliminatorias y por último contra Paraguay en la fecha 5.

Ben Brereton con la camiseta del Blackburn Rovers, equipo al que pertenece desde el 2018. | Foto: Internet

SEGUIR LEYENDO