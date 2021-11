Congresista Abel Reyes: PNP removió de cargos a efectivos tras denuncia por discriminación y abuso de autoridad en Jorge Chávez

PNP separó a malos efectivos.

El sábado pasado, el congresista Abel Torres presentó una denuncia a través de sus redes sociales por discriminación y abuso de autoridad contra unos agentes policiales del aeropuerto Jorge Chávez.

Según indicó el parlamentario que se destinaba a viajar a la ciudad d Huánuco como parte de su agenda de trabajo, un efectivo policial lo increpó al momento que el registraba sus documentos, alegando que se encontraba en estado de ebriedad.

Sin embargo, el congresista al señalar que no se trataba de eso, sino que él sufre de una enfermedad que no le permite pronunciar bien las palabras, el agente lejos de comprender empezó a insultarlo con palabras de tono alto.

“Me acusan de estar borracho y drogado. Uno de ellos (de los policías) me dice: ‘Yo te voy a sacar de donde estás porque por mí estás y tu cargo es momentáneo y yo seguiré siendo policía. Yo me encargaré de que mañana estés en la calle. Yo voy hacer de que pierdas tu cargo. No me importa que te identifiques como congresista, te voy a sacar tu desaloje etílico eres un borracho y un drogado’”, relató el parlamentario.

Tras hacerse viral este lamentable hecho, la Policía Nacional del Perú a través del ministerio del Interior, rechazaron rotundamente este acto de discriminación. Ante ello, manifestaron que tanto cono el agente policial y el agente de seguridad del Jorge Chávez fueron removidos de sus cargos.

“Con relación a la denuncia del congresista de la república, @AbelReyesCam , por maltrato de parte de dos efectivos policiales en el aeropuerto internacional Jorge Chávez”, inició el comunicado.

“Estos han sido removidos de sus cargos y vienen siendo investigados por la Inspectoría PNP para aplicarse las sanciones disciplinarias correspondientes. La @PoliciaPeru reitera su compromiso de velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía”, expresaron a través de su cuenta de Twitter.

IDENTIDAD DEL POLICÍA ACUSADO DE DISCRIMINAR A PARLAMENTARIO

Según reveló el diario La República, el agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que agredió verbal y físicamente al congresista de Perú Libre, Abel Reyes Cam, en el interior de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, es el suboficial de tercera PNP José Barrios Loli, de 26 años.

Tras revelarse a las fuentes del medio, Barrios Loli fue el agente que maltrató al legislador cuando este se disponía a viajar a la ciudad de Huánuco, acusándolo de “borracho y drogadicto”, según lo precisó el propio Reyes Cam en su cuenta de Twitter.

“Ya en la zona de embarque para proceder a los controles, se inició un registro manual, mediante el que empecé a ser hostilizado por personal de seguridad que me señaló que no iba a ingresar, negándome agresivamente el acceso al avión. El agente de seguridad privada del aeropuerto fue secundado en su actitud hostil y agresiva por dos policías”, expresó.

Por parte, según informó la Inspectoría General de la Policía Nacional, el suboficial Barrios Loli tiene antecedentes, ya que anteriormente ha sido investigado por inconducta funcional y en 2020 fue intervenido en completo estado de ebriedad junto a otro compañero de la misma institución, donde protagonizó un escándalo en la vía pública.

MINISTRA DE LA MUJER SE PRONUNCIA

Anahí Durand, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se pronunció sobre el maltrato que recibió el congresista de Perú Libre, Abel Reyes, dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La titular condenó el actuar de los efectivos policiales, considerándolo como algo “injustificable”.

“No podemos permitir este tipo de comportamientos por parte de efectivos policiales y de seguridad. El maltrato al congresista Abel Reyes, Pdte. de la Comisión de inclusión y discapacidad, en el aeropuerto Jorge Chávez es injustificable”, manifestó en su cuenta de Twitter.

