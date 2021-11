Carlos Galdós reveló que se endeudó y perdió trabajos durante el primer año de la pandemia

El nuevo conductor de Panamericana confesó que sigue con deudas en el banco. (Foto: Instagram)

El conductor de televisión Carlos Galdós confesó que fue más que difícil sobrellevar la pandemia de la Covid-19 pues tuvo que utilizar todos sus ahorros y además, perdió a algunos familiares.

Durante una entrevista que mantuvo con el diario el Trome, el locutor de radio conversó sobre distintos temas como su opinión sobre Jefferson Farfán y su fiesta de cumpleaños, la política peruana y su regreso a la televisión.

“Liquidé ahorros, saqué parte de mi AFP y pedí a la justicia que me ayude para reordenarme. Tengo deudas en el banco, he perdido trabajo y familiares”, confesó cuando fue consultado sobre cómo sobrevivió durante el brote del coronavirus.

Por otro lado, el comediante de stand-up señaló que ha sufrido de depresión. “Me deprimo un montón”, dijo. ”Hace un tiempo y me duró 3 años. Las rupturas y romper vínculos me ponen así”, agregó cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que se sintió de dicha forma.

SOBRE LA POLÍTICA

Entre las primeras preguntas, Carlos no dudo en dar su opinión sobre la política peruana y señaló que no solo el gobierno peruano es el culpable de “joder al Perú”. “Estamos muy permisivos, siempre damos segundas oportunidades, nos conformamos con el mal menor, aceptamos la frase: ‘Roba, pero hace obra”.

Asimismo, expresó lo que pensaba sobre los políticos: “Me generan desprecio puro”, dijo para luego acotar que uno de los requisitos para postular a un cargo público es “ser cínico”.

SOBRE JEFFERSON FARFÁN

Para Galdós no estuvo mal que el futbolista bailara sin polo durante su fiesta de cumpleaños pero no estuvo de acuerdo que haya sido durante la pandemia.

“¿Qué necesidad de armar esa fiesta? y ¿Qué de malo tiene que se lo haya quitado? Yo me quedaba en ‘bolas’, porque es mi fiesta y tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, y se hará responsable de que haya armado una reunión en temporada de coronavirus”, comentó.

Asimismo, señaló que “la foquita” tendría amistades desleales. “Tiene amigos desleales. En un espacio privado deberían existir códigos. Qué feo vivir así, sin saber en qué momento lo van a traicionar”.

SE IDENTIFICA CON RODRIGO “EL GATO” CUBA

“Sé lo que le está pasando y sé por dónde va la pelota”, reveló aclarando que fue engañado una vez y que no fue culpa de ninguna de sus exesposas. “Cuando te percatas, no lo quieres creer, te dices: ‘Qué malpensado soy’”, agregó.

SOBRE SU EXPAREJA Y “POR DIOS Y POR LA PLATA”

Como sabemos, la expareja de Carlos Galdós salió en televisión nacional denunciando que el conductor había pedido una reducción en el pago de la pensión alimenticia.

“Me da mucha pena, pero eso tiene que ver con ella y no conmigo. Por mi lado bien, no sé cómo lo codificará la otra parte”, indicó cuando respondió sobre cómo está su relación actualmente.

Finalmente, invitó al público a ver su nuevo programa. “Arrancamos mañana (15 de noviembre), de lunes a viernes a las 11 de la noche en ‘Por Dios y por la plata’ en Panamericana. A la gente les va a dar ganas de ver las noticias y se van a ir a dormir riendo”, concluyó.

