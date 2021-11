"Al fondo hay sitio": actor que interpretaba al personaje de 'Potter' se encuentra en grave estado de salud.

La teleserie “Al fondo hay sitio” dio vida a personajes memorables de la televisión peruana y uno de ellos fue ‘Potter’, interpretado por el actor Jean Franco Vértiz, quien en la actualidad se encuentra con un delicado estado de salud, internado en el hospital y conectado a un respirador artificial.

La lamentable noticia fue compartida por sus familiares por intermedio de sus redes sociales, donde además pidieron la mayor cantidad de oraciones para que el actor pueda presentar una leve mejoría.

“Querida familia y amigos, mi primo Jean Franco Vértiz Andrade se encuentra en estos momentos atravesando un delicado cuadro de salud, hoy nos uniremos en una gran cadena de oración para pedir por su pronta recuperación, los invito a acompañarnos con mucha fe. Fuerza flaquito!! La misa será hoy a las 12:30 m”<i>,</i> se lee en el texto compartido por un familiar el último jueves a través de Facebook.

Sin embargo, hasta el día de hoy la situación del actor sigue siendo bastante delicada.

La hospitalización de ‘Potter’ se dio debido a los estragos del COVID-19, el cual derivó en una pulmonía , según América TV.

La última aparición en televisión del joven actor se dio en el escenario de “Al fondo hay sitio”; no obstante, continuó trabajando en medio de los telones del teatro, donde además dirigió diversas obras, una de ellas fue ‘Los centenarios’.

“AL FONDO HAY SITIO” REGRESA

Al fondo hay sitio fue la teleserie peruana más exitosa de los últimos tiempos con 8 temporadas ininterrumpidas con el ingreso y salida de decenas de actores a lo largo de los años.

La serie nacional tenía como principal protagonista a las familias Gonzales y Maldini, enfrentados en la popular residencial Las Lomas, aunque en el final terminan estando juntas.

Ahora, de acuerdo a información difundida por El Comercio, Al fondo hay sitio tendrá una nueva temporada el próximo año, con la mayor parte de su elenco original, esto debido a los enfrentamientos que tuvieron algunos de ellos en el pasado.

Adolfo Chuiman, Erick Elera, Gustavo Bueno y la primera actriz Yvonne Frayssinet serían los primeros convocados para este relanzamiento que ha emocionado a sus miles de fans.

Asimismo, el medio indica que Gigio Aranda, director general de ‘De vuelta al barrio’, será el encargado de llevar este proyecto, aunque evitó hacer algún comentario al respecto.

Sin embargo, es preciso indicar que Efraín Aguilar, quien es el productor general de la famosa teleserie, se ha mostrado sorprendido con la noticia afirmando que desconoce por completo sobre algún indicio de grabación para una posible segunda temporada después de cinco años.

ACTORES SE PRONUNCIAN

Magdyel Ugaz, quien encarna al icónico personaje de ‘La Teresita’ no descartó volver a interpretarla, ya que ha sido el personaje que más a querido y el que le hizo soltar lágrimas. Espera ver una evolución y empoderamiento en el divertido personaje de ‘La Tere’.

Adolfo Chuiman, daba vida al mayordomo ‘Peter Mckey’, quien además trabajaba en casa de ‘Los Maldini’ y también expresó algunas palabras sobre la noticia.

“No podría decir ni sí, ni no (lo convocaron). Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, fue la declaración de Chuiman, al medio local.

Por otro lado, Erick Elera, uno de los principales personajes también mostró su emoción por el retorno de la serie pero no confirmó si esto se dará o no.

“Yo por si acaso ya me estoy preparando mental y físicamente, estoy comiendo. De verdad te juro que yo soy el último en enterarme de las cosas“, comentó para un programa en vivo.

