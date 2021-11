Rodrigo Cuba demuestra con pruebas que Melissa Paredes no estaba involucrada en la educación de su hija

El futbolsita presentó nuevas pruebas. (Foto: Instagram)

El programa Magaly TV, La Firme tuvo acceso al expediente de Rodrigo Cuba, quien presentó varias pruebas en contra de Melissa Paredes en el Cuarto Juzgado de Familia . Esto con el objetivo de ganar la demanda y así obtener la tenencia completa de su hija de cuatro años.

Como parte de su defensa, el futbolista de la UCV incluyó chats donde, según él, se demostraría que Melissa no estaba al tanto de la educación de la niña.

En uno de ellos, se lee cómo la modelo le pide a Rodrigo Cuba que le proporcione el número de la profesora de su hija, ya que ella no tenía el contacto guardado en su celular.

“Pásame mañana lo de la clase de la niña, gracias. Sería bueno que me pases a mí el contacto de la miss de una vez, gracias”, escribe Melissa Paredes. A lo que Rodrigo le responde: “Melissa por si no sabes, todos los jueves del año, tiene clases de danza. No hay materiales para esa clase más que asistir”.

Al no saber esta información sobre su hija, la modelo respondió molesta: “Necesito la clave, Rodrigo. Siempre queriendo dejarme mal como siempre”.

Chat de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba. (Foto: Captura ATV)

Pero las cosas no acaban ahí, Rodrigo Cuba también incluyó una declaración jurada de la profesora de su hija, quien confirma que es él quien participa en las actividades del colegio y no Melissa Paredes.

“Declaro bajo juramento que la menor viene asistiendo de manera diaria a las clases virtuales del nivel inicial en el aula de tres años; dejando constancia que el señor Rodrigo Cuba participa de manera activa en todas las actividades programadas por la institución ”, señala el documento.

Declaración jurada de la maestra. (Foto: Captura ATV)

MAGALY MEDINA SE INDIGNA

Tras ver las pruebas que presentó Rodrigo Cuba, Magaly Medina intentó darle el beneficio de la duda a Melissa Paredes. Recordemos que ella trabajaba en el programa América Hoy, desde las 9:30 a.m. hasta las 11 a.m., por lo que es posible que no estuviera presente en las clases de la niña por acudir a su centro de labores.

“Se dice que el único que aparecía era el papá, debe ser porque Melissa trabaja a esa hora y él no. Cuando se trata de un matrimonio que tiene hijos, las responsabilidades con ellos son de ambos. No solamente de uno”, expresó en su programa.

Sin embargo, la ‘Urraca’ no perdonó que la modelo no estuviera enterada de datos básicos sobre la educación de su hija como, por ejemplo, el nombre de su profesora y horarios de clases.

“A tal punto estaba ella desligada de la educación de su hija, que ni siquiera sabía cuáles eran los horarios o el código para entrar a la clase de danza”, señaló la periodista de espectáculos a modo de reclamo.

“Una cosa es que uno se divida las actividades con el padre, entre los dos, pero otra diferente es que no se sepa quién es su profesora, a qué hora es, si a esa clase se lleva materiales, eso es estar aparte del mundo de tu hijo. La disculpa no es ‘ah, a esa hora yo trabajo’ ”, agregó.

Por último, cuestionó a la exanimadora por no preguntarle a su niña o a Rodrigo Cuba sobre los avances en el aula una vez llegara del trabajo. “Por lo menos llegas y preguntas qué cosas hizo, cómo le fue. O hablar con la profesora, en fin, lo que hacen las madres por más que trabajen”, sostuvo.

“Por más que uno trabaje, uno siempre está pendiente de la educación de sus hijos. El ser una madre trabajadora no implica que tú descuides a tu hogar o a tus pequeños”, sentenció indignada.

