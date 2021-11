Pedro Castillo inicia discurso en Ayacucho cantando ‘Flor de Retama’

Pedro Castillo se presenta en Ayacucho para dar a conocer el balance por sus 100 días de gobierno.

El presidente Pedro Castillo llegó a la ciudad de Ayacucho para brindar su balance en estos primeros 100 días de gobierno. En su discurso sostuvo que “el que nada debe, nada teme”.

Antes de iniciar con su discurso, el mandatario inició cantando la canción Flor de Retama, una canción muy tocada en la ciudad de Ayacucho. Con una voz tímida y temblando, el mandatario no dudó en interpretar este tema de la folclórica Amanda Portocarrero.

ANALISIS EN ESTOS 100 DÍAS DE PEDRO CASTILLO

No cabe duda que desde la designación de Pedro Castillo, diversas tomas de decisiones han marcado su Gobierno.

En lo que se refiere al sector Salud, la vacunación fue un tema crucial que tuvo prioridad en los primeros meses del gobierno. Pero la gestión de Hernando Cevallos tiene mucho más por resolver.

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

“La vacunación viene desarrollándose a buen ritmo. Este último trimestre ya estaba previsto desde el principio, [la llegada] de una gran cantidad de dosis de vacuna, de manera que una parte del problema está resuelto. La única preocupación del ministerio es procurar su rápida y adecuada administración”, precisó a Infobae la doctora Flor de María Philipps, exjefa de Susalud y directora del MBA en salud de la UPC.

TOQUE DE QUEDA

“Es cierto que (el toque de queda de 2 a 4 a.m.) parecería que no es muy útil, pero si lo es para las actividades nocturnas vinculadas a diversión. El riesgo todavía existe. La vacuna no va a evitar que te enfermes, lo que va a evitar es que te agraves o que termines en la Unidad de Cuidados Intensivos o que te mueras. (…) La primera responsabilidad del ministerio es controlar el riesgo”, dijo Philipps como recomendación.

EN LO ECONÓMICO

El Dr. Guillermo Dulanto, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, opinó sobre los diversos acontecimientos que han venido marcando la pauta, sobre todo en nuestra economía como: el alza de precios en la canasta básica familiar, del gas, de la gasolina, el dólar, entro otros factores que nos está afectando a los peruanos.

“Este balance de 100 días es bastante negativo. El comportamiento del Gobierno en el plano económico no ha sido el mejor. Los precios comenzaron a subir por la incertidumbre política sobre todo, por el tipo de cambio. Todo esto ha provocado que se den efectos negativos en varios aspectos de nuestra economía”, expresó.

“No ha pasado mucho tiempo para evaluar medidas económicas, el paquete tributario que ha propuesto el ministro de Economía aún es eso, solo una propuesta. Lo que podemos decir en términos económicos es que la intervención excesiva de aspectos de incertidumbre política ha causado una distorsión en la actividad económica que venía siendo saludable equilibrada en los últimos años”, añadió.

¿POR QUÉ CASTILLO DEBE ROMPER SU SILENCIO?

Sofía Córdoba, directora de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación USMP, analizó para Infobae el desempeño del mandatario y señaló que hay muchos temas pendientes en el aspecto comunicacional. Sobre todo, porque es un hombre que parecía cercano a la población, que rompía esquemas al venir de una zona rural. Y a pesar de poder hablar de manera informal con un lenguaje cotidiano, nada de eso se ha venido dando.

“No es el típico político tradicional, y se pensaba que su comunicación iba a ir en la misma línea, sin formalismos, pero con cercanía. Pero veo en 100 días algo que es un tremendo error, que es el silencio. Y a eso súmale el contexto, que es la inestabilidad política”, precisó.

Añadió que esta estrategia de silencio es peligrosa, porque él es la cabeza visible del Ejecutivo. Entonces, lo que tenemos es un mandatario que carece de habilidades comunicacionales, que no sabe elegir las palabras adecuadas y que no tiene sentido de oportunidad para responder cuando la situación lo amerita.