Waldemar compara a Vladimir Cerrón con Lapadula: “En su mejor momento no se va a retirar”

Una singular comparación.

Este domingo 07 de noviembre, Waldemar Cerrón estuvo como invitado en el dominical Cuarto Poder. Durante la entrevista, el parlamentario no dudó en revelar ciertos aspectos de las coordinaciones que se realiza en el partido político Perú Libre.

En esa misma línea, el legislador precisó que su partido no renunciará a la propuesta de impulsar unan nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

“No vamos a renunciar a la tarea que nos hemos propuesto porque sabemos que los problemas del Perú se van a resolver con el cambio de Constitución, la Constitución es la expresión de todo el modelo económico del país”, expresó en entrevista para Cuarto Poder.

“La señora Mirtha Vásquez también dice que existe la necesidad de una Asamblea Constituyente, ese es un avance para nosotros. Vamos a seguir adelante con este trabajo”, agregó el hermano de Vladimir Cerrón.

RESPALDA A SU HERMANO

Durante la entrevista que brindó, fue consultado sobre las diversas denuncias que tiene Vladimir Cerrón frente a las acusaciones como liderar una organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro”. Ante esto, el entrevistador le menciona la posibilidad de que por un tiempo Vladimir se retire de la política para resolver estos temas legales, a lo que Waldemar dio una respuesta muy pícara.

“Es como decirle a Neymar o a Lapadula que en el mejor de los campeonatos se retire. Vladimir Cerrón no está lesionado, está en su apogeo político. El equipo contrario va a pedir que salga, que se retire, pero nosotros que estamos en el mismo equipo, podemos decir que necesitamos de él”, expresó Waldemar Cerrón.

Cerrón se manifestó tras la renuncia de Bellido. Foto: Andina.

En esa misma línea, el parlamentario aseguró que hasta la prensa extraña a Vladimir Cerrón, sobre todo cuando no se pronuncia a través de su cuenta de Twitter.

“Cuando no tuitea, la prensa lo extraña”, dijo empezó a reír sutilmente. Cabe reconocer que durante esta conversación, el legislador dejó en claro el lazo no solo político sino también familiar que lo une a Vladimir Cerrón.

“Yo me siento muy agradecido con Vladimir por todas las enseñanzas que nos has dado. Vladimir es un gran médico capaz de ayudar y lo admiro”, indicó.

SOBRE PEDRO CASTILLO

Durante la entrevista, el congresista de la bancada oficialista señaló que si bien la agrupación política “no está de acuerdo” con algunos integrantes del Gabinete Ministerial, sí está de acuerdo con el Pedro Castillo.

“(Pedro) Castillo es nuestro presidente, nosotros lo dijimos el día que salimos de la reunión de Palacio. No estamos de acuerdo con el Gabinete, pero siempre vamos a estar de acuerdo con nuestro presidente”, agregó.

En esa misma línea, Waldemar Cerrón precisó que no hay un quiebre en el partido Perú Libre, por el contrario sus deseos de sacar adelante al país es un solo mecanismo.

“No hay separación, lo que sí hay es argumento, posición ideológica, de clase, cada uno tiene su forma de pensar”, añadió.

JORGE MONTOYA ASEGURA QUE INTERPELARÁN A MINISTRO DE DEFENSA TRAS CAMBIOS EN LAS FUERZAS ARMADAS

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popula r, señaló que su bancada promoverá una interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala , y que posteriormente buscarán una censura en su contra debido a las presiones que ejerció sobre los ascensos en el Ejército.

En entrevista con RPP, el legislador señaló que la interpelación se dará tras ser parte del “procedimiento” ya que, luego de lo revelado por el excomandante del Ejército, José Vizcarra, ya no hay necesidad de que haga más descargos.

“La he oído, felicito a Vizcarra, vamos a interpelarlo, ya no hay necesidad de que asista, ya esta clara la situación, vamos a interpelar y luego viene la censura. Cuando se quiere manipular a las Fuerzas Armadas basadas en personas y no en instituciones entramos en un túnel negro y peligroso. Vamos a presentar la moción hoy en a tarde”, expresó.

