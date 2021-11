Melissa Paredes envía nuevo comunicado y aclara de qué gastos se encargaría ella

Melissa Paredes asegura que si va asumir gastos en conciliación con Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Luego que haya sido sumamente criticada por la propuesta de reconciliación que le dio a Rodrigo Cuba, Melissa Paredes emitió un último comunicado en donde explica cuáles serían los gastos de ella.

Como se recuerda, Rodrigo Cuba publicó en su cuenta de Instagram esta propuesta de convenio, donde se puede leer que Paredes le pide el 100% de los gastos de educación, salud y el pago de la nana. Ante ello, las críticas no se hicieron esperar, pues para muchos usuario de las redes sociales, esta petición de la exmodelo les pareció un abuso.

Este 3 de noviembre, el programa Amor y Fuego comunico que la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, les hizo llegar un comunicado donde explica por qué su clienta le hace esa propuesta al futbolista y de qué gastos se haría cargo su defendida.

“Respecto al tema económico, en mi propuesta se le solicitó (a Rodrigo Cuba) que asuma de manera directa sin depositarme nada en mi cuenta, el 100% de la educación, salud y nana. Y ella por su parte, (asumiría) la comida, el alquiler de donde van a vivir, útiles de aseo, vestimenta y cualquier otro gasto de mi niña. Es mi intención llegar a un acuerdo con el señor Cuba”, leyó Gigi Mitre.

RODRIGO GONZÁLEZ Y GIGI MITRE DE ACUERDO CON MELISSA PAREDES

Ante ello, la conductora de Amor y Fuego señaló que esta propuesta le parece justa, no proporcional pero sí más clara. “No es tan proporcional pero sí está asumiendo parte (de los gastos). Tampoco es que Melissa no ha dicho que no va a pagar nada”, indicó la animadora.

Por su parte, Rodrigo González, quien se ha mostrado como el principal detractor de Melissa Paredes, indicó que tras leer la propuesta, tampoco le parece mal.

“Bueno, no esta mal, creo que ya tiene un peso parecido, porque la comida y el alquiler de la vivienda es un gasto duro”, señaló.

“Ahora, ella está preocupadísima de la nana”, dijo entre risas. Sin embargo, luego resaltó la importancia de tener una persona que te asiste, pues ser madre y trabajar no es tarea fácil.

¿QUÉ DICE LA PROPUESTA DE CONCILIACIÓN DE MELISSA PAREDES?

La propuesta de Melissa Paredes señala que “el padre asumirá el 100% de los gastos en educación de la menor. Esto incluye; pensión escolar, movilidad escolar, útiles, uniformes, APAFA, clases extracurriculares académicas o deportivas y todo gasto que requiera la educación escolar y universitaria”.

“El padre asumirá el 100% del seguro médico privado de la menor, incluyendo deducibles, terapias y cualquier otro gasto médico por reembolso. Para estos efectos el padre deberá realizar el reembolso de los 5 días naturales de exhibido el recibo por la madre”, dice la conciliación.

Respecto al cuidado de la menor, “el padre asumirá el 100% del pago a la nana de la menos, así como sus beneficios sociales”.

Mientras que en lo que vivienda se trata, “los gastos relativos de vivienda, servicios, entre otros, serán asumidos por cada padre”.

HORARIOS PARA QUE VEA A SU HIJA

En el comunicado que publicó en Instagram, Rodrigo Cuba señala que solo ha amado a Melissa Paredes y que ella solo lo ha humillado. Además, se refiere a los horarios que le propuso la actriz para que vea a su hija. “De lunes de 4:00 a 7:00 SIN EXTERNARLA HASTA LOS 10 AÑOS y, además las visitas serán con una nana. ¿Alguna vez yo le he fallado a mi hija?”, detalla el deportista.

“Por qué debo de merecer esto, por qué usando tus palabras, castigar a nuestra hija así. Pretendes que los fines de semana nuestra hija pernocte conmigo y tú sabes que los fines de semana concentro en un hotel designado por el club y regreso los domingos en la noche, ¿entonces cuándo podemos convivir Mía y yo?”, se preguntó.