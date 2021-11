Programación de partidos de hoy, martes 02 de noviembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Champions League - Group H - Zenit Saint Petersburg v Juventus - Gazprom Arena, Saint Petersburg, Russia - October 20, 2021 Zenit Saint Petersburg's Wendel in action with Juventus' Mattia De Sciglio REUTERS/Anton Vaganov

Hoy es un día cargado de duelos futbolísticos alrededor del mundo, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos encuentros.

El día de hoy continúa la Champions League con la jornada 4 del torneo. Entre los enfrentamientos más esperados se encuentran el de Atalanta vs. Manchester United por el grupo F y el Malmö FC de Sergio Peña vs. Chelsea por el grupo H, en el que el futbolista peruano sería titular. Latinoamérica no se queda atrás con encuentros en la Liga Profesional Argentina, una nueva fecha del Brasileirão y muchos más.

Sigue leyendo para enterarte de la programación de todos los encuentros futbolísticos, horarios y canales para que puedas seguir el minuto a minuto de cada duelo.

UEFA Champions League

12:45 p.m. Malmö FC vs. Chelsea – Star +, ESPN

12:45 p.m. Wolfsburgo vs. Salzburgo – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Dinamo Kiev vs. Barcelon – Star +, ESPN 3

3:00 p.m. Bayern Múnich vs. Benfica – Star +

3:00 p.m. Villarreal vs. Young Boys – Star +

3:00 p.m. Atalanta vs. Manchester United – Star +, ESPN

3:00 p.m. Sevilla vs Lille – Star +, ESPN Extra

3:00 p.m. Juventus vs. Zenit San Petersburgo – Star +, ESPN 2

LaLiga SmartBank - España

1:00 p.m. Sporting Gijón vs. UD Almeria – DirecTV Sports

3:15 p.m. Leganés vs. Cartagena – DirecTV Sports

Serie A Brasielirao - Brasil

2:00 p.m. Paranaense vs. Flamengo – Fanatiz

Primera División – El Salvador

4:15 p.m. CD FAS vs. Alianza FC – Fanatiz

7:30 p.m. AD Chalatenango vs. CD Águila – Fanatiz

Liga Profesional - Argentina

6:05 p.m. Chacarita Juniors vs. CA Alvarado – TyC Sports Internacional

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Tiaxcala vs. Cancún FC – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Celaya vs. Dorados de Sinaloa – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede observar, la mayoría de encuentros serán transmitidos por Star +, ESPN y ESPN 3 y DirecTV Sports.

CÓMO VER LOS PARTIDOS POR STAR+

Si deseas acceder al contenido de Star+ sólo necesitas tener un dispositivo que sea compatible con la aplicación, ya sean celulares, computadoras, etc. Si lo haces desde tu celular, dirígete a la App Store o Play Store dependiendo si cuentas con IPhone o Android. Si lo quieres ver desde tu televisor, presiona en el control el botón ‘home’ y busca el ícono store.

En la barra de búsqueda debes escribir ‘Star plus’, presiona descargar y listo, la descarga iniciará y podrás disfrutar de todo el contenido.

Esta plataforma de streaming que se unió hace poco al mercado, cuenta con una amplia variedad de contenido y tiene diferentes planes de pago, el más básico es el de S/. 37.90 nuevos soles al mes.

