Precio del dólar hoy, martes 2 de noviembre de 2021: tipo de cambio en alza ante incertidumbre por Antamina

El precio del dólar estadounidense se cotiza hoy, martes 2 de noviembre, a 4 soles la compra a nivel interbancario y la venta a 4.08 soles, lo que representa un aumento de más del 0.34% por encima de los S/ 3.993 que registraba al cierre de la semana pasada.

En el mercado paralelo, el precio promedio del dólar se cotiza a 3.98 soles la compra y a 4.02 la venta.

En las casas de cambio digitales, se reporta que el billete verde se compra a un promedio de S/ 3.98 y se vende a cerca de S/ 4.02 en promedio.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso del 0,04%; por el contrario desde hace un año mantiene aún un ascenso del 9,48%. Si confrontamos el dato con fechas anteriores, acumula dos sesiones sucesivas en dígitos negativos. En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un balance claramente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en los últimos días.

En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 4,14 soles, mientras que su nivel más bajo ha sido 3,59 soles. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su valor que del mínimo.

CRISIS POLÍTICA Y CONFLICTO DE ANTAMINA

Este nuevo incremento en el precio del dólar, se da debido a la crisis política que no cesa en el gobierno de Pedro Castillo, la incertidumbre por el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, la misma que está en peligro si es que el presidente no decide destituir de su cargo al ministro Luis Barranzuela, quien se encuentra envuelto en medio de un escándalo no solo por su cuestionable hoja de vida y conflictos de intereses que mantiene con personajes involucrados en el caso de los ‘Dinámicos del Centro’ y, ahora por realizar una fiesta pese a estar prohibido por la emergencia sanitaria debido a la pandemia COVID-19.

Los inversionistas han mostrado mayor demanda de dólares ante las preocupaciones que generan los conflictos mineros, especialmente el acontecido con la compañía Antamina, que ha decidido paralizar sus operaciones.

