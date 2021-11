Janet Barboza publica rencuentro con su novio y demuestra que están mejor que nunca

La conductora dio detalles sobre su noviazgo. (Foto: Captura América TV / Instagram)

La conductora de televisión, Janet Barboza publicó unas fotografías en su cuenta oficial de Instagram donde se muestra más enamorada que nunca de su novio Miguel Bayona.

Tras confesar días atrás en América Hoy que estuvo a punto de separarse de su actual pareja en medio de la pandemia, la popular “Retoquitos” compartió con sus más de 200 mil seguidores que se habría reencontrado con Bayona luego de estar tres meses sin verse.

Ambos pasaron el fin de semana juntos luego de que Barboza viajara a su encuentro. “Tres meses sin vernos ha sido mucho tiempo para una pareja como nosotros que en cuatro años nunca se separó. Pero al mismo tiempo es una prueba de que el amor todo lo puede...”, se puede leer como descripción de las fotos.

Asimismo, la figura de América TV dijo estar contenta de volverlo a ver junto a la mayor de sus hijas. “Han sido días felices de volverte a ver, además, de verte bien junto a tu amada Lucía. Te veo pronto mi amado Miguel”, concluyó.

Recordemos que el pasado mes de julio, Miguel Bayona viajó a los Estados Unidos junto a su hija para acompañarla en los inicios de sus estudios universitarios.

Foto: Instagram

Por su lado, Miguel Bayona publicó en las historias de su Instagram oficial una foto junto a su pareja mientras se encontraban en el aeropuerto y pese al uso de la mascarilla, se puede ver que Janet se encontraba muy feliz.

“Cuando algo realmente se quiere, no existen imposibles...muy pronto volveremos a estar juntos”, escribió sobre la imagen el empresario.

Foto: Instagram

JANET BARBOZA TUVO CRISIS CON MIGUEL BAYONA

Janet Barboza abrió su corazón en América Hoy al revelar que estuvo a punto de terminar su relación con Miguel Bayona. Esta confesión se dio cuando Ethel Pozo, Edson ‘Giselo’ Dávila y la popular ‘Rulitos’ conversaban sobre el tema ‘¿Por qué discuten más las parejas?’, en la edición del jueves 28 de octubre.

Según Miguel Figueroa, especialista en el comportamiento humano, quien fue el invitado del día, la repartición de las tareas del hogar lleva a muchas parejas a enfrentarse durante la convivencia. En aquel instante, la presentadora sorprendió a todos al revelar que consideró terminar con Miguel Bayona por ese motivo. “Casi me separo en pandemia”, sostuvo con un semblante serio.

Aunque sus palabras fueron tomadas con humor por ‘Giselo’ y parte de la producción, Janet se molestó en vivo y aseguró que era un tema serio. “Estoy hablando que tuve una crisis (...) No se rían, es mi vida personal”, indicó. Asimismo, decidió dirigirse al especialista para explicarle que casi se separa de Bayona porque no “tenían ayuda en casa para repartirse las tareas del hogar”.

Cuando la hija de Gisela Valcárcel le preguntó por qué exactamente discutían tanto, Barboza contestó: “Los platos. Yo cocinaba y él tenía que lavar los servicios. Él decía siempre en 15 minutos, en 20 minutos, eso se transformaba en dos horas”.

“Puede parecer tonto, pero es un tema serio. Él se iba a jugar ajedrez. Claro, como yo ya cociné, ya me llené de aceite y hasta me quemé un poquito. No es justo”, agregó enojada.

