Viajes interprovinciales de mayores de 45 años será solo con vacunación completa desde el 15 de noviembre

¡Atención! Este 15 de noviembre entra en vigencia la disposición para que los pasajeros del transporte interprovincial terrestre, mayores de 45 años, aborden los buses solo si acreditan su dosis completa de vacunación contra la COVID-19. Así lo dispone el Decreto Supremo 167-2021-PCM, publicado este domingo en El Peruano,

“A partir del 15 de noviembre de 2021, los pasajeros del servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 45 años, en los cuatro (4) niveles de alerta, solo podrán abordar si acreditan su dosis completa de vacunación”, especifica el punto 14.5 Decreto.

Cabe señalar que el anuncio de esta medida se dio a mediados de octubre, por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, pero no se había especificado cuándo entraría en vigencia para dar tiempo a que las personas en este rango de edad aún no inmunizados puedan colocarse la primera dosis y 21 días después la segunda dosis. Ese periodo concluye el 15 de noviembre, cuando la vacuna sea obligatoria para los viajes interprovinciales.

“Si bien la vacuna es voluntaria, nadie tiene derecho a contagiar a otros. Si uno viaja en un bus interprovincial, varias horas generalmente, la persona que se sienta al lado debe tener menos posibilidad de que te contagie”, refirió entonces Hernando Cevallos.

El ministro recalcó que las personas no vacunadas tienen mayor posibilidad de contagiar a quienes están a su alrededor.

Por otro lado, la norma también dispone que a partir del 15 de noviembre los trabajadores del sector salud tengan la vacunación completa contra la COVID-19 para cumplir sus labores de manera presencial en su centro de trabajo.

TOQUE DE QUEDA CONTINÚA

El Gobierno dispuso que en Lima Metropolitana y el Callao, así como en el resto del país con nivel de alerta moderado, el toque de queda de lunes a domingo se mantendrá de 2 a.m. a 4 a.m., del 1 al 14 de noviembre. Los domingos habrá circulación sin restricción de los vehículos particulares.

Además, a partir de este lunes 1 de noviembre, el toque de queda será desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. en las provincias de Chanchamayo, Chincha y Sullana, mientras que en el resto del Perú se mantendrá de 2 a.m. a 4 a.m.

La norma detalla que las tres provincias mencionadas elevaron su nivel de riesgo, pasando de alerta moderado a alerta alto, lo que impone mayores restricciones para sus ciudadanos, como la ampliación del horario del toque de queda.

Además, en dichas ciudades ya no habrá ingreso a los estadios deportivos ni a los coliseos.

AFOROS

Las tres provincias (Chanchamayo, Chincha y Sullana) tendrán a partir del lunes 1 de noviembre los siguientes porcentajes de aforo en sus distintas actividades, de acuerdo con el Decreto Supremo.

Nivel de alerta alto:

• Actividades en espacios cerrados:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados:40%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50%

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%

Casinos y tragamonedas: 40%

Cines y artes escénicas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Templos y lugares de culto: 40%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 50%

Eventos empresariales y profesionales: 50%

Peluquería y Barberia: 50%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%

Coliseos: 0%

Gimnasios: 40%

• Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias):

Artes escénicas

Enseñanza cultural

Restaurantes y afines en zonas al aire libre

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos

Baños termales al aire libre

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre

Eventos empresariales y profesionales al aire libre

Mercados itinerantes

Estadios deportivos: 0%

En tanto, en el resto de las provincias del país, incluyendo Lima y Callao, los aforos se mantienen como sigue a continuación:

Nivel de alerta moderado:

• Actividades en espacios cerrados:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 50%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas: 100%

Casinos y tragamonedas: 50%

Cines y artes escénicas: 50%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Templos y lugares de culto: 50%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 60%

Eventos empresariales y profesionales: 60%

Peluquería y Barberia: 60%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 60%

Coliseos (vacunados con 2 dosis):20%

Gimnasios: 50%

• Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias):

Artes escénicas

Enseñanza cultural

Restaurantes y afines en zonas al aire libre

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos

Baños termales al aire libre.

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre

Eventos empresariales y profesionales al aire libre

Mercados itinerantes

Estadios deportivos (vacunados con 2 dosis): 20%

