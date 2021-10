Reinaldo Dos Santos apoya a Melissa Paredes y arremete contra Rodrigo Cuba: “Se pone como la víctima”

El profeta causó indigncación en redes sociales.

El vidente Reinaldo Dos Santos se encuentra en el ojo de la tormenta por una publicación que realizó en redes sociales, donde estaría justificando el ampay de Melissa Paredes hacia su esposo Rodrigo Cuba.

El ‘profeta de América’ compartió un extenso mensaje en su cuenta oficial de Twitter para apoyar a la protagonista de ‘Dos hermanas’. Según su parecer, Melissa habría huido a los brazos de otro hombre porque vivía una “situación complicada” con su expareja.

Además, indica que las mujeres suelen quedarse con sus esposos aunque no exista amor porque “a muchas les toca un marido controlador”; además porque las leyes no amparan a la mujer y muchas temen no ver más a sus hijos.

Lo que explotó la furia de los usuarios fue una parte de la publicación, que para varios usuarios aseguran tiene nombre y apellido: Rodrigo Cuba. En ella, Dos Santos sostiene que el hombre podría estar usando a los hijos como chantaje emocional.

“Además de mentir y ponerse como la ‘viztima’ ante la sociedad (”soy una santa paloma”) y que se ‘autocachudea’ (haciéndose pasar por cachudo cuando él sabe que no es así, que la relación ya se terminó y la mujer se queda por pena)”, se lee en su mensaje.

Finalmente, el profeta arremete contra las personas que estarían criticando a Melissa Paredes por preferir besar a su bailarín dentro de su camioneta que serle fiel al padre de su hija.

“Dicen que ella confiese su error y pida perdón. ¿Pedir perdón?, ¿a quién?, ¿a usted?, ¿por qué?, ¿acaso eres Dios?, ¿eres su marido (que ya dejó ser, y lo sabe)?”, sostuvo.

Reinaldo se volvió blanco de criticas por sus palabras. Los usuarios no perdonaron que intentara “justificar” a Melissa Paredes por lo cometido. Finalmente, el profeta optó por limitar los comentarios en la publicación.

LA POLÉMICA PUBLICACIÓN DE DOS SANTOS

“Las personas cuando critican a una persona se olvidan de que nadie vive una situación difícil ‘porque quiere’, muchas veces no hay forma de resolver un problema de la forma sencilla, tipo ‘solo vete y ya’. Hay miles y miles de situaciones que, a veces, impiden a un hombre o, en su gran mayoría de veces, a una mujer abandonar el hogar”.

“Si se pone a pensar... ninguna mujer en su sana conciencia abandonaría su hogar, y si se queda, se queda porque de verdad NO TIENE OTRA OPCIÓN. A muchas les toca un marido controlador, que tiene el control social (sociedad machista), de las leyes (la ley está hecha por hombres y para hombres), control económico”.

“Además usa a los hijos y el chantaje emocional, además de MENTIR y ponerse como “VIZTIMA” ante la sociedad (‘ah, soy una santa paloma’) y que se “AUTOCACHUDEA” (haciéndose pasar por cachudo ante la sociedad cuando ÉL SABE que no es así porque la relación ya se terminó y la mujer se queda solo por pena, por no perder a sus hijos o porque está siendo manipulada y presionada)”.

“De allí muchas mujeres se ponen a juzgar a otra mujer sin pensar que un día pueden estar en la misma situación que la de ella. Están juzgando o pidiendo explicaciones, como si fueran Diosas o curas que imparten perdón al escuchar la confesión. ‘Que ella confiese su error y pida perdón’. Allí yo me pongo a pensar: ¿pedir perdón ?, ¿a quién?, ¿a usted?, ¿por qué?, ¿acaso eres Dios?, ¿eres su mamá?, ¿eres su marido (qué ya dejó ser y lo sabe?”

“Solo les digo eso: no juzgues a los demás pues el señor dijo: “Con la misma vara que mides serás medido”. Y LAS MUJERES TIENEN DERECHO A SER FELIZ Y A TENER SU LIBERTAD, más allá de la manipulación o presión, pues es SU VIDA y no debe explicaciones a nadie”.

Publicación de Reinaldo Dos Santos. (Foto: Captura Instagram)

