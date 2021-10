Marcelo Benedetto comparó el rendimiento de Nolberto Solano con el de Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors

Benedetto hizo una comparación de Solano con Advíncula y Zambrano (Foto: Andina / Boca Juniors)

Este jueves el periodista Marcelo Benedetto estuvo de invitado en un programa deportivo nacional. El argentino fue consultado por el rendimiento de Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Boca Juniors y señaló que aún tienen mucho por mejorar. De inmediato, trajo a acotación el nombre de Nolberto Solano y afirmó que fue el peruano que más se acopló al equipo xeneize.

“Creo que Advíncula y Zambrano están para dar mucho más. La camiseta de Boca siempre cuesta un poquito más. De todos, Solano (Nolberto) fue el que se la puso y comenzó a desenvolverse con un rendimiento muy bueno” , declaró Benedetto en el programa Al Ángulo.

El comunicador, además, apuntó que ‘El Rayo’ no ha tenido un buen inicio producto de las lesiones y que en este poco tiempo todavía no se ha podido ver el potencial del lateral derecho. Por el lado del ‘Kaiser’, opinó que todavía no se terminó de asentar y que no ha rendido como muchas personas pensaban. Y que otro factor negativo fue el encontrarse con una dupla de centrales muy fuertes como la que conforman Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo.

Sin embargo, habló de la oportunidad que tiene el central nacional de volver a ser titular frente a Gimnasia tras la lesión de Rojo. “ Ahora le va a tocar jugar y veremos si la puede aprovechar. Zambrano que desde el arranque que venía precedido de muchas situaciones favorables y muchos elogios. Y es del gusto de Román Riquelme por su personalidad y su buen pase ”, agregó el argentino.

