Maricarmen Marín presume su pancita de embarazo a pocas semanas de dar a luz

La conductora está en la cuenta regresiva para dar a luz. (Foto: Instagram)

Está en la cuenta regresiva. Desde que anunció que estaba en la dulce espera a mediados de julio, Maricarmen Marín ha compartido todos los detalles de su embarazo con sus seguidores y televidentes de Mujeres al Mando, programa que conduce junto a Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel.

En esta oportunidad, la intérprete de ‘Por qué te fuiste’ complació a los internautas al mostrar su pancita de 31 semanas de embarazo, como parte de una sesión fotográfica que se hizo a pocas semanas de dar a luz.

Además de publicar la instantánea, Maricarmen también dejó un tierno mensaje en la publicación. “Contando las semanas para vernos por primera vez”, escribió la cantante de cumbia.

La cantante mostró su avanzado estado de embarazo. (Foto: Instagram)

Por supuesto, la fotografía fue bien recibida por sus seguidores, quienes la llenaron de cariñosos mensajes y hasta de consejos para sobrellevar el esperado día del parto. El post cuenta con más de 70 mil ‘me gusta’.

Además, diferentes artistas le enviaron sus mensajes de aliento, entre ellos, Ismael La Rosa, que le dijo: “Mucha luz, amor y sonrisas”; y también Karla Tarazona, que le envió sus mejores deseos: “El momento más maravilloso de nuestras vidas, besos para las 2 preciosas”.

EL NOMBRE DE SU PRIMER BEBÉ

Por medio de las redes sociales, la cantante Maricarmen Marín compartió el nombre completo de su hija, fruto de su relación con el productor de televisión Sebastián Martins.

“ Desde que nos enteramos de tu llegada y pensamos nombres, hubo uno que nos cautivó y supimos que sería el tuyo: Micaela. Cada día falta menos para conocerte y eso nos hace sentir las personas más dichosas del mundo”, publicó en su Instagram.

Cabe resaltar que, semanas antes, Maricarmen señaló que había decidido junto a su esposo que su primera hija solo tendría un nombre y empezaría con la letra “M”. Esto con el fin que sus iniciales sean tres “M” (la de su nombre y de los apellidos de ambos).

¿CÓMO SE ENTERÓ QUE ESTABA EMBARAZADA?

La cantante y conductora de Mujeres al Mando, Maricarmen Marín, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles poco conocidos de su embarazo como: el momento en el que se enteró que iba a ser madre e incluso si planea tener otro bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes celebraron su embarazo y le hicieron varias preguntas al respecto.

“Un sábado que estábamos haciendo programa en vivo de ‘Yo Soy Perú’ me sentí mal, con el cuerpo cortado. Me asusté y me hice una prueba COVID-19 y dije: ‘por si acaso me hago una de embarazo’”, señaló Marín.

“(Me quedé) En shock, me quedé paralizada”, afirmó Maricarmen. “Cuando mi doctor me llama y me dice ‘Estás embarazadísima’, así me quedé, en silencio”, acotó la cantante.

Sus seguidores también quisieron saber cómo reaccionó su familia ante la noticia de la llegada de su bebé.

“(Fue) Una locura. Todos estamos muy emocionados, creo que pensaban que no era, es que la verdad no era mi prioridad. Y cuando se enteraron que ya estaba embarazada fue la locura”, contó entre risas.

SE ALEJARÁ DE LA TELEVISIÓN

La cantante y conductora de Mujeres al mando, Maricarmen Marín, sorprendió a sus seguidores al revelar que se alejará de la televisión tras dar a luz a su primer bebé para disfrutar al máximo su maternidad . Asimismo, respondió a un seguidor que le preguntó si tendrá otro bebé.

“Así es. (Me alejaré) el tiempo que sea necesario. Toda mi vida planifiqué este momento así que quiero estar tranquila, disfrutar de mi bebita, de mi familia, de Sebas (Sebastián Martins) y disfrutando todo lo bonito de esta nueva experiencia”, señaló.

“Estoy en proceso del primero y ya me preguntan por si va a haber un segundo. La verdad que como lo estoy pasando estoy sorprendida. Si así fuera siempre no tendría ningún problema”, añadió.

