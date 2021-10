¿Alianza Lima podría perder puntos si no cumple con la Bolsa de Minutos?

Hernán Barcos es uno de los líderes en este Alianza, en donde ha convertido 10 goles en 26 partidos. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima ha venido de menos a más en cuanto a rendimiento en la presente Liga 1 Betsson. De hecho, empezó el año con algunas derrotas y empates, aunque las correcciones y el afinamiento del equipo llegó a tiempo y lograron enderezar el rumbo hasta alcanzar la gran final del torneo peruano. Sin embargo, hay un requisito indispensable que aún no logra cumplir y es la Bolsa de Minutos.

¿De qué trata? Resulta que el reglamento indica que para promover a los jóvenes valores, cada equipo debe cumplir con la Bolsa de Minutos, que consiste en utilizar jugadores nacidos a partir del 2001 en adelante y sumar con ellos un total de 1020 minutos en total. Esto con el objetivo de darles mayor rodaje a varios jóvenes que muchas veces son olvidados por las contrataciones extranjeras que realizan los clubes.

En caso de no acatar con esta norma, cada equipo perderá 3 puntos por cada 90 minutos que no hayan completado. El cuadro ‘blanquiazul’ forma parte entre los equipos que aún no llegan al tiempo establecido con 977 minutos acumulados y peligraría los 55 puntos que ha sumado hasta el momento.

Los futbolistas del elenco victoriano que suman en la Bolsa son los siguientes: Joao Montoya (2002 - defensa central), Erick Canales (2001 - lateral derecho), Axel Moyano (2001 - volante central), Luis Navea (2003 - volante ofensivo), Óscar Pinto (2002 - extremo izquierdo), José Gallardo (2001 - extremo derecho).

Además de Alianza Lima, hay otros clubes que también tienen la misma deuda. A continuación, mencionamos los equipos y los minutos que acumulan por ahora:

Universidad César Vallejo: 1008 minutos

UTC de Cajamarca: 983 minutos

Alianza Lima: 977 minutos

Cusco FC: 973 minutos

Ayacucho FC: 936 minutos

Sport Huancayo: 915 minutos

Cabe resaltar que aún queda una fecha para que culmine la Fase 2, por lo que a estos equipos les quedan 90 minutos para cumplir con la norma. El cuadro dirigido por Carlos Bustos se medirá ante Cienciano para buscar el primer lugar del Acumulado. Uno de los jugadores que más ha utilizado para la Bolsa ha sido el defensa central Montoya, que ya debutó con el primer equipo en febrero del 2020 ante Ayacucho FC. De hecho, esta temporada ha jugado 9 partidos con 675 minutos disputados.

PARTIDOS DE LA FECHA 17

Cienciano vs. Alianza Lima

UTC de Cajamarca vs. Universidad San Martín

Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal

Alianza Universidad vs. Ayacucho FC

Deportivo Binacional vs. Universidad César Vallejo

Cusco FC vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. Sport Boys

Carlos Mannucci vs. Academia Cantolao

Melgar vs. Universitario de Deportes

RECLAMO AL TAS POR APROBACIÓN DE ESTATUTOS DE FPF

El fútbol peruano se complica cada día más a falta de poco de finalizar la presente temporada e iniciar la Liga 1 2022. Debido a que en la asamblea que tuvieron el pasado viernes 22 de octubre los clubes, representantes departamentales de la Copa Perú y los directivos de la FPF, se aprobaron los nuevos estatutos con 36 votos a favor, tres en contra y otros tres involucrados que no asistieron porque no estaban de acuerdo con la reunión.

Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar de Arequipa mostraron su inconformidad votando en contra, mientras que Universitario de Deportes, Cienciano y la Liga Departamental de La Libertad no asistieron a este debate. Pero allí no quedó la situación, los primeros tres clubes mencionados no se quedarán de brazos cruzados y elevarán su disconformidad con el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

