Sofía Mulanovich se coronó campeona del Rivals Series II

Tokyo 2020 Olympics - Surfing - Women's Shortboard - Round 3 - Tsurigasaki Surfing Beach, Tokyo, Japan - July 26, 2021. Sofia Mulanovich of Peru in action during Heat 5 REUTERS/Lisi Niesner

Sofía Mulanovich se coronó campeona del Rival Series II, el cuál es un torneo australiano que tiene la temática particular se “reality show”. En este se convoca a los mayores exponentes del surf a nivel mundial, ellos deben demostrar sus mejores habilidades en las olas para poder elegir a una ganadora.

Otro detalle novedoso de esta competencia es que cada surfista elige las condiciones en las que va a competir. En el caso de Sofía, ella eligió la playa Las Señoritas en Punta Hermosa donde tuvo que mostrar toda su habilidad en un tiempo de 120′ minutos.

Tres jueces eran los encargados de determinar el puntaje de las concursantes, pero también entraba en juego la valoración de los espectadores del reality.

Al final, nuestra bicampeona mundial se impuso ante otras grandes estrellas del deporte acuático, en los tres primeros lugares la acompañaron Layne Beachley que quedó en segundo lugar y Serena Brooke en el tercero. También participaron otras surfistas de renombre mundial como Rochelle Ballar, Kate Wilcomes, Chelsea Hedges, Keala Kennelly, Sam Cornish y Claire Bevilacqua.

Luego de sumar esta nueva victoria a su lista, la popular ‘Sofi’ se encargó de compartir su alegría con todos sus seguidores por medio de sus redes sociales.

(Foto: @smulanovich)

“ Súper feliz de haber ganado Rivals 2 contra mis rivales y amigas del tour. Antes que nada, me quedo con el sentimiento de agradecimiento a por haberme incluido en el show y no sólo agradecer por volver a encender rivalidades de todo una vida, sino también por traernos recuerdos inolvidables de amistades duraderas y, sobre todo, resaltar el cariño y respeto que nos tenemos entre todas las participantes. No sólo hemos sido rivales sino también hemos crecido juntas en el tour volviéndonos hermanas Del Mar”, se lee en el posteo en su cuenta de Instagram.

TOKIO 2020

Recordemos que Mulanovich representó al Perú en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se realizaron este año debido a la pandemia por COVID-19. Si bien en esa oportunidad no pudo llegar a los cuartos de final de la competencia a pesar de haber estado en el cuarto lugar de la tabla demostró su gran habilidad en las competencias que disputó hasta llegar a la Fase 3 del certamen Olímpico.

La deportista peruana consiguió su clasificación a los ansiados Juegos Olimpicos gracias al ranking que ocupa a escala mundial y por el título ISA World Surfing Games 2019, que son solo algunos de los logros que tiene en su largo palmarés.

SEGUIR LEYENDO